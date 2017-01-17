Во Владимире столкнулись автобус и троллейбус

Столкнулись автобус «Мерседес» и троллейбус. ДТП произошло на перекрестке площади Ленина с улицей Горького.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Владимирской области, на место происшествия незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Сообщается, что пострадавших нет.

Всего в ликвидации последствий аварии принимали участие 8 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 3 человека, 1 единица техники. Подробности происшествия выясняются.

Фото ГУ МЧС по Владимирской области