Как удачно заказать автозапчасти в сети?

В такой ситуации есть несколько решений: можно обратиться к дилеру, купить запчасти самому или продать неисправный автотранспорт, купив новый. Когда автомобилисты решают искать нужные запчасти сами, то чаще всего они обращаются за информацией в интернет. Купить запчасти сегодня можно не только в специальных магазинах автотоваров, но и в сети.

Автозапчасти – товар специфический, но для них уже существуют ресурсы, позволяющие сделать заказ онлайн. Реализация автозапчастей требует наличия определенных знаний и без них не обойтись. И все же, при наличии широкого ассортимента автозапчастей в интернет магазинах, пользователи сталкиваются с проблемами. Основная из них – это совместимость запчастей с их автомобилем.

Подача верной информации потребителю является одной из самых важных задач, но владельцы интернет магазинов не всегда могут справиться с ней из-за большого объема деталей, необходимости частого ее обновления и по другим причинам. В этом случае наиболее удачным решением становится участие в электронных каталогах, например на площадке Авто.Про

Что нужно знать при заказе автозапчастей в сети?

Особенность сегодняшнего рынка в том, что люди предпочитают не полагаться на рекламу, а делать выбор в пользу тех или иных товаров сами. Видимо поэтому электронная торговля показывает стремительный рост. Стоимость товаров в сети ниже, а возможность делать заказ в любое время и пользоваться доставкой стали дополнительным преимуществом. Автозапчасти тоже успешно продаются через сеть. Но есть и особенности, которые создают некоторые сложности.

Все автозапчасти имеют коды, которыми их отмечает производитель. Коды, вместе со схемами автомобилей и другой технической информацией вносятся в специальные электронные каталоги EPC, которые предназначены для СТО и дилерских центров. С помощью VIN-кодов менеджеры легко подбирают запчасти к определенной марке автомобиля, получая доступ к его схеме. Такая информация считается закрытой, но разными путями все же проникает в сеть и становится доступной широкому пользователю.

Создается впечатление, что можно обойтись и без дилера, и заказать нужные части самому, но тут тоже есть проблемы:

Пользователь сталкивается с проблемами в переводе, так как каталоги издаются на языке страны изготовителя;

Он обнаруживает, что некоторые детали имеют несколько кодов, но какой из них подходящий не знает;

Возникает большая вероятность сделать ошибку, в силу отсутствия профессиональных знаний.

Универсальный каталог Авто.Про, понятный всем

Специалисты Авто.Про много лет неустанно трудились, создавая универсальный адаптивный каталог, который будет понятен каждому. Поскольку сложность идентификации деталей известна даже профессионалам, им тоже приходится сталкиваться с проблемами, и обращаться к производителю за дополнительной информацией.

Собственное дерево каталога Авто.Про состоит из четырех шагов, благодаря чему вероятность сделать ошибку, заказывая детали, почти исключается.