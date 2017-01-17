Кредит на жильё в новостройке можно взять под 8,75% годовых

Администрация Владимирской области, Агентство жилищного кредитования (АИЖК) и Владимирский городской ипотечный фонд заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

АИЖК совместно с Белым домом запустило льготное ипотечное кредитование по ставке от 8,75 процента годовых на покупку строящегося жилья во Владимирской области. Кредиты выдает региональный партнёр АИЖК – Владимирский ипотечный фонд, – сообщает областная администрация.

Льготная ставка не зависит от суммы и срока кредита. При её расчете применяются, в том числе, специальные вычеты для семей, имеющих трех и более детей, участников программы «Жилье для российской семьи».

Оформить можно кредит на сумму до 10 млн рублей сроком до 30 лет и с первоначальным взносом от 20 процентов от стоимости приобретаемого жилья.

Жители Владимирской области уже получили первые льготные кредиты АИЖК. Исходя из планируемых объёмов реализации программы. Планируется, что количество семей-участников программы в текущем году может достигнуть 500, а объем кредитования составит полмиллиарда рублей.

Фото: http://pravdaurfo.ru/articles/gosbanki- otnyali-u-regionalnyh-igrokov- 20-milliardov-medvedeva