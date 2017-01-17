Кредит на жильё в новостройке можно взять под 8,75% годовых

Администрация Владимирской области, Агентство жилищного кредитования (АИЖК) и Владимирский городской ипотечный фонд заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве.
АИЖК совместно с Белым домом запустило льготное ипотечное кредитование по ставке от 8,75 процента годовых на покупку строящегося жилья во Владимирской области. Кредиты выдает региональный партнёр АИЖК – Владимирский ипотечный фонд, – сообщает областная администрация.
Льготная ставка не зависит от суммы и срока кредита. При её расчете применяются, в том числе, специальные вычеты для семей, имеющих трех и более детей, участников программы «Жилье для российской семьи».
Оформить можно кредит на сумму до 10 млн рублей сроком до 30 лет и с первоначальным взносом от 20 процентов от стоимости приобретаемого жилья.
Жители Владимирской области уже получили первые льготные кредиты АИЖК. Исходя из планируемых объёмов реализации программы. Планируется, что количество семей-участников программы в текущем году может достигнуть 500, а объем кредитования составит полмиллиарда рублей.
Фото: http://pravdaurfo.ru/articles/gosbanki- otnyali-u-regionalnyh-igrokov- 20-milliardov-medvedeva
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Андрей
Однако, потом окажется что данные ссуды выдаются только на новостройки одного, ранее согласованного, застройщика и где-нибудь на “выселках”. и только если вы бюджетник или совокупный доход семьи не более 10 000 рупей и Вы и все члены Вашей семьи не должны иметь вообще никакой собственности последние 40 лет , или возраст самого взрослого члена семьи не превышает 20 лет со стажем работы не менее 15 лет, или первый взнос 20% будет выплачен в монгольских тугриках или …. много чего еще может быть… Я имел счастье участвовать в подобных программах – в итоге всё равно вернулся к практики ипотеки в коммерческом банке… Не дурите людям головы …Захотели распилить бюджеты – да забирайте, от этого вас всё равно никто и ни что удержать не сможет….