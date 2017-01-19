На Владимирскую область надвигается метель

Сильный западный ветер и мокрый снег накроют регион-33 в ночь на 20 января. МЧС советует автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

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По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь на пятницу в области “разгуляется” западный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Пойдет снег, на дорогах появится гололедица. Такая же погода сохранится и в первой половине 20 января.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению происшествий,  связанных с нарушением в работе систем жизнеобеспечения, обрушением рекламных конструкций и падением старых деревьев, – предупреждают спасатели. На дорогах прогнозируются пробки. Сотрудники МЧС настоятельно просят  жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными: не оставлять свои транспортные средства под деревьями и  по возможности воздержаться от передвижения на личном транспорте.

Фото: http://www.teleport2001.ru/files/teleport/images/2015/02/05/pogoda.jpg

 

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