На Владимирскую область надвигается метель

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь на пятницу в области “разгуляется” западный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Пойдет снег, на дорогах появится гололедица. Такая же погода сохранится и в первой половине 20 января.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению происшествий, связанных с нарушением в работе систем жизнеобеспечения, обрушением рекламных конструкций и падением старых деревьев, – предупреждают спасатели. На дорогах прогнозируются пробки. Сотрудники МЧС настоятельно просят жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными: не оставлять свои транспортные средства под деревьями и по возможности воздержаться от передвижения на личном транспорте.

Фото: http://www.teleport2001.ru/files/teleport/images/2015/02/05/pogoda.jpg