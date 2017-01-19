Владимирцам не дадут отсидеться за газовой плитой

Не будет договора – отключим газ! – перед таким выбором в канун Нового года и сразу после него оказались десятки тысяч владимирцев и жителей региона, не имеющие договорных отношений с газовиками на техническое обслуживание оборудования. В первые после новогодних праздников рабочие дни офис ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» атаковали горожане с уведомлениями в руках и беспокойством в глазах. Причем, некоторым никуда не спешащая почта России принесла официальную «бумагу» за считанные дни до часа отключения. Угроза сидеть у остывшего домашнего очага для многих стала мощным порывом к действию. Уже в очереди возникали иные мысли: кто, где и когда отключит газ? «Призыв» попытался разобраться в ситуации.

Не зарастёт народная тропа

Во Владимире в центре обслуживания клиентов компании «Газпром газораспределение Владимир» на улице Краснознаменной многолюдно. Люди сидят, в том числе, на приставных стульчиках. Заглядываю в талончики некоторых: время ожидания у них, как минимум полчаса. Практически всех окна открыты. Быстрее остальных проходят к окошкам те, кто записался на прием в интернете. Их вызывают, время ожидания – считанные минуты. Народ собрался немногословный, лица смурные- сидеть в очередях никому не в радость. Как и разговаривать с прессой. Перебираюсь в офис наМира, 34, где также в двух кабинетах можно заключить договор. Здесь человек 13-ть. Хлопают двери, очередь движется. Но и посетители едва ли не ежеминутно спрашивают крайнего.

Рядом со мной с договором подсаживается дама в замечательном возрасте. Уведомление она получила позавчера.

– Какая вы ответственная – сразу пришли за договором! – восхищаюсь я.

– Да это подруга моя ответственная, – говорит она. – Все узнала, что да где, и меня позвала, только вот сама не смогла пойти. А я только сегодня могу, завтра с внуками сижу, вот и решила не откладывать. Хотя, что мне этот договор?! Я три плиты поменяла, и никому дела не было. Вот лучше бы газовики к моему соседу-наркоману пришли. Вот кого проверить надо обязательно. Но они ни к нему, ни ко мне никогда не заглядывали. Последний раз газовый мастер приходил, наверное, еще при советской власти…

– Ну, вот теперь придут! – присоединяется к нашему разговору мужчина средних лет. – Им лишь бы найти, за что с нас денег взять.

Как и в любой очереди, в этой, «газовой», самые популярные вопросы: «кто последний?» и «мне только спросить, можно, я на минутку?!»

– Вот бабушка зашла на минутку и пропала, – ворчит одна из ожидающих.

– А мне вот интересно, как они собрались газ отключать? Да это же технически невозможно, у нас дом-то семиподъездный, как они отрежут только меня? – негромко, но четко формулирует вопросы по существу женщина средних лет.

– Ну что вы переживаете? – обращается к ней только подошедшая седовласая дама. – Посидите, успокойтесь, отдохните, когда еще возможность будет.

Очередь начинает хихикать.

– Хорошо отдыхать, когда других дел нет, – встрял мужчина, коих, к слову, меньшинство. – С работы отпрашивался на час. Придумают черти что, и крутись, как хочешь. У меня вообще был договор в 14-м году, они его пролонгировать должны были…

Его монолог обрывает приглашение на прием. «Следующий по очереди» – выглядывает из двери девушка, оценивая «объем бедствия». Свободные места на кушетках пока еще есть. Как выясню позже у специалистов, на этой неделе в пунктах заключения договоров стало и народу поменьше, и поспокойнее.

– Все очень хорошо, и денег не берут, – сама с собой делится впечатлениями о «провернутом дельце» спешащая мимо меня к выходу женщина с договором в руках. Ей навстречу спешат новые посетители. Похоже, что в ближайшие недели не зарастет народная тропа к газовикам.

Где не ступала нога газовика

О подобной активности граждан еще пару месяцев назад «ответственные товарищи за газ» могли только мечтать. Хотя «Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» были утверждены постановлением Правительства РФ еще в 2008 году. И всё это время, к примеру, ООО «Газпром газораспределение Владимир» регулярно приглашало собственников к заключению договоров на техническое обслуживание газового оборудования.

Но в декабре прошлого года комиссия администрации Владимирской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рекомендовала газовикам усилить работу по профилактике и предупреждению аварий при использовании бытового газа в частном и жилом секторе. Это произошло после того, как «рвануло» на кухнях в многоквартирных домах в Ярославле, Рязани, Иваново, Саратове. Последствия везде были трагическими. К примеру, у наших ивановских соседей в ноябре прошлого года взрыв бытового газа, в жилом двухэтажном доме привел к гибели шести человек, в том числе четырехлетнего ребенка. Еще восемь человек пострадали, четверо из них были госпитализированы. Как отметили специалисты, в большинстве случаев причина ЧП – неисправность газового оборудования. У собственников не было договора на ТО, и в эти квартиры многие годы не вступала нога газовика.

Владимир и область, к счастью, в подобных сводках новостей не фигурирует. Однако, учитывая масштабы уже прогремевших взрывов, «чрезвычайная комиссия» решила поторопить граждан заключить договоры с газовиками. Без этого документа специалисты не имеют права подходить к газовой плите собственника. А вот сам владелец квартиры или дома, согласно закону, обязан иметь подобный договор. Однако, как это часто бывает, обязанности народ решил отложить. Так и оказалось, что в нашем регионе 159 тысяч собственников не имели договоров с газовиками. Это пятая часть от всех абонентов газоснабжающих организаций области. Сейчас около 20 тысяч из них под угрозой отключения газа уже заключили договорные отношения. И к ним с проверкой придут газовики по общему графику, который имеет каждая компания, предлагающая заключение договоров на ТО.

Но и тем, кто решил отмахнуться от заключения договора, газовики тоже позвонят в дверь. После того, как будет завершен мониторинг итогов «договорной кампании», они перейдут к радикальным действиям – начнут отключать от подачи газа «затворников». Техническая возможность сделать это есть. Более того, она довольно активно используется в отношении должников.

Плохие новости и для тех, кто не имеет привычки открывать дверь. Никому. В декабре прошлого года внесены изменения в Кодекс об административных правонарушений. И теперь собственникам грозит штраф за нарушение Правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. На практике это будет выглядеть так. Не открыли дверь газовику (даже имея на руках договор на ТО или без него) один раз –готовьтесь получить штраф (1000 или 2000 рублей). Второй раз решили не пускать газового инспектора – штраф могут, как минимум удвоить (2000-5000 рублей). Если, упаси Бог, именно ваша неисправная плита или колонка спровоцировали аварию, создали угрозу жизни домочадцам и соседям, то оштрафовать могут на десятки тысяч рублей (до 30 тысяч). И если наши собеседники считают угрозу отключения газа за отсутствие договора на ТО реальной, но сомневаются в точных сроках ее применения, то выписку штрафа расценивают как совершенно решенный вопрос. Похоже, отсидеться тихо и спокойно за газовой плитой на сей раз не получится.

Р.S. В уведомлении газовиков указаны 4 специализированные организации, с любой из которых собственник может заключить договор на ТО. Однако одна работает в Александрове, другая – в Киржаче. В третьей, узнав, что я живу во Владимире, посоветовали идти в горгаз. Кстати, при заключении договора на ТО важно уточнить 2 нюанса: есть ли у организации, которая будет смотреть ваши плиту, колонку или котел, аварийно-диспетчерская служба и допуск к выполнению работ по их техобслуживанию и ремонту.