Ковровские лыжники побегут ночью в темноте

Такие соревнования в Коврове проводятся впервые. На время соревнований освещение на трассе будет полностью выключено. Лыжникам предлагается бежать, используя собственный источник света – налобный или ручной фонарик.

Старт «Гонки светлячков» будет дан в субботу, 28 января, в 19-00. Принять участие могут все желающие, любого возраста и уровня спортивной подготовки. В зависимости от возможностей лыжники могут пробежать дистанцию в 1, 2 или 4 километра. Победителей ждут призы. Дополнительную информацию участники могут получить по тел. 8 (800) 200-80-50.

Кстати, в группе «Доброграда» в социальной сети недавно прошло голосование «Какое мероприятие вы хотели бы посетить». «Гонка светлячков» заняла первое место. Второе – чемпионат по поеданию эклеров, который пока не планировался – однако после волеизъявления масс организаторы всерьез задумались о его проведении.

Фото: farm9.staticflickr.com/8540/8944358492_8ba326e54a_b.jpg