Проект «Передвижные центры здоровья» работает и развивается

В рамках приема в Кольчугино обследование прошли члены местного общества инвалидов.

«Передвижные центры здоровья» депутата Госдумы Григория Аникеева работают для жителей Владимирской области с ноября прошлого года. За это время медицинские комплексы объехали свыше 160 населенных пунктов региона. Бесплатные обследования специалистов прошли более 65 тысяч человек, в том числе несколько тысяч детей. Маршруты «Передвижных центров здоровья» составляются исходя из потребностей жителей.

– Цель нашей работы – сделать качественные медицинские услуги доступнее для жителей региона, – отмечает Григорий Аникеев. – И наш проект доказал, что при тесном взаимодействии с людьми можно эффективно решить многие важные вопросы, напрямую касающиеся здоровья наших земляков.

Члены общества инвалидов в Кольчугино очень ждали приема офтальмолога и невролога. Попасть к этим узким специалистам непросто, а необходимость в их консультации у людей старшего возраста велика. Председатель Кольчугинского отделения Всероссийского общества инвалидов Татьяна Попова в передвижном центре здоровья не первый раз. Она уже побывала на приеме у кардиолога, а сегодня пришла за консультацией к офтальмологу и неврологу. Вместе с ней записались к врачам и другие члены местного отделения общества инвалидов.

– Для нас это очень удобно, нужно и важно, – говорит Татьяна Попова. – Во-первых, прием ведется строго по записи. Во-вторых, все услуги предоставляются бесплатно. В-третьих, здесь замечательные врачи: добрые, внимательные, грамотные. Мы очень благодарны нашему депутату Григорию Аникееву за ту работу, которую он проводит в области. Этот проект очень востребован среди населения и поможет многим сохранить самое главное – здоровье.

К узкому специалисту важно прийти вовремя, уверена врач-невролог Наталья Белышева. Своевременное обращение помогает выявить болезнь на ранней стадии и провести эффективное лечение.

– Мне приятно принимать участие в таком нужном и востребованном проекте, – говорит она. – Иногда людям непросто попасть к узким специалистам. А на прием к неврологу пациенты, особенно пенсионного возраста, должны приходить регулярно. Это позволяет снизить риск возникновения таких заболеваний, как инсульты и инфаркты.

Проект «Передвижные центры здоровья» активно развивается: появляются новые направления работы, проводятся разнообразные УЗИ-обследования, расширяется список врачей. Прием ведут кардиолог, отоларинголог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, маммолог, гинеколог, хирург и другие специалисты. Ознакомиться с графиком работы «Передвижных центров здоровья» можно на официальном сайте общественной организации «Милосердие и порядок» и в группах в социальных сетях. Записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии: 8 (800) 2345 003.