Доктор наук поставил Муром на счетчик

Изобретатель отсудил у Муромской администрации 100 миллионов рублей за использование прибора с недоказанной эффективностью. А началось все уже в далеком 2007 году, когда прежний руководитель муромских тепловых сетей заключил с индивидуальным столичным предпринимателем договор об использовании квантового структурного преобразователя, который якобы должен значительно экономить тепловую энергию. Контракт с человеком, запатентовавшим этот шедевр инженерной мысли, коммунальщики заключили долгосрочный – аж до 2023 года. Но как это часто бывает, скупой платит дважды: обещанной экономии в округе так и не увидели, зато платить за этот чудо-прибор приходится, согласно договору, исправно.

– Непосредственно сразу был выплачен первоначальный платеж в три миллиона и по условиям договора выплачивается 50-процентная стоимость экономии экономического эффекта с 2007-го по 2023 год за каждый календарный месяц. При этом, на наш взгляд сама база, отчего считать, она была сделана, по сути, математическим расчетным путем. Если мы снимаем этот прибор и ставим обратно, никаких изменений не происходит, – объяснял еще год назад сложившуюся в округе ситуацию глава Евгений Рычков.

Тогда же КСП с муромских сетей сняли, параллельно следственные органы возбудили уголовное дело по статье “Мошенничество в особо крупном размере”. В настоящее время изобретатель отсудил у тепловых сетей 100 миллионов рублей. Суды, в том числе Верховный, встают на его сторону, но в следственном комитете надежды разобраться в этом сложном, но интересном деле не теряют. Прибор проходит экспертизу сразу в ряде организаций. Некоторые из них уже вынесли свой вердикт.

– В академии науки есть комиссия по лженауке, – рассказал руководитель Следственного управления СК РФ по Владимирской области Александр Еланцев. – Мы обратились к ним с просьбой высказать свое мнение по данному изобретению. Они провели исследование этого прибора и представили нам заключение о том, что проект тепловой котельной с применением КСП, обеспечивающей КПД более 100%, неработоспособен на уровне основополагающих принципов физики. А изобретатель, между прочим, – доктор наук и, если я не ошибаюсь, лауреат государственной премии. Мы надеемся, что мы поможем Мурому и области восстановить справедливость.

Если будет доказан факт прямого мошенничества, можно начать новые суды по вновь открывшимся обстоятельствам. И тогда может появиться шанс не только выиграть, но и вернуть деньги, которые муромляне заплатили изобретателю.

Фото: http://www.belnovosti.ru/files/nnews/titles/i-06-delo-jkh-f05_640.jpg