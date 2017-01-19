Во Владимире открылся новый спортивный клуб единоборств

Осваивать дзюдо, самбо и грэпплинг владимирские ребятишки здесь смогут с 4 лет.

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Во Владимире открылся новый спортивный  клуб единоборств СК «Арсенал» JUDO CLUB. Он разместился в фитнес-клубе World Gym по адресу ул. Ново-Ямская, 79-е.

Заниматься в новом клубе единоборств смогут мальчишки и девчонки, начиная от четырех лет.  Для взрослых ограничений по возрасту нет.

В торжественной церемонии открытия клуба приняли участие директор департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области Алексей Сипач, директор СК «Арсенал» Сергей Бочаров, молодые спортсмены и их родители.

Алексей Сипач поблагодарил всех, кто принял участие и внес вклад в открытии нового современного зала.

По словам директора спортивного клуба «Арсенал» Сергея Бочарова, в настоящее время набор в спортивные группы открыт по трем направлениям единоборств. Это дзюдо, самбо и грэпплинг.  Последний вид боевого искусства относительно новый в нашей стране, однако уже сумевший завоевать популярность у спортсменов. Грэпплинг совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов.

В СК «Арсенал» уверены: появление нового спортивного клуба  привлечет немало владимирцев, желающих приобщить своих детей к спорту.

 

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