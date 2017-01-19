Во Владимире открылся новый спортивный клуб единоборств СК «Арсенал» JUDO CLUB. Он разместился в фитнес-клубе World Gym по адресу ул. Ново-Ямская, 79-е.
Заниматься в новом клубе единоборств смогут мальчишки и девчонки, начиная от четырех лет. Для взрослых ограничений по возрасту нет.
В торжественной церемонии открытия клуба приняли участие директор департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области Алексей Сипач, директор СК «Арсенал» Сергей Бочаров, молодые спортсмены и их родители.
Алексей Сипач поблагодарил всех, кто принял участие и внес вклад в открытии нового современного зала.
По словам директора спортивного клуба «Арсенал» Сергея Бочарова, в настоящее время набор в спортивные группы открыт по трем направлениям единоборств. Это дзюдо, самбо и грэпплинг. Последний вид боевого искусства относительно новый в нашей стране, однако уже сумевший завоевать популярность у спортсменов. Грэпплинг совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов.
В СК «Арсенал» уверены: появление нового спортивного клуба привлечет немало владимирцев, желающих приобщить своих детей к спорту.
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