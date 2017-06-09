Во Владимире вместо «World-class» появится новый фитнес-клуб

Через четыре месяца на месте фитнес-клуба «World-class» откроется новый фитнес-клуб с другими хозяевами и новыми условиями. Шестиэтажный бизнес-центр на Батурина, 30, некогда полностью заселенный арендаторами, сегодня пустует. Оттуда по разным причинам съехало множество компаний.

Прежние собственники здания намеревались открыть на трёх этажах здания отель на 140 мест. Но идея так и не была реализована. В итоге у здания – новые хозяева, а с ними и новые планы на использование бизнес-центра.

По словам представителя нынешних собственников здания Андрея Серана, в ближайшие три года в общественно-деловом центре появится досугово-развивающий центр для детей и взрослых с классами изучения иностранных языков, танцевальными студиями, образовательным центром. И это только касается шестого этажа.

На пятом, как и раньше, площади будут сдаваться арендаторам. А на четвертом этаже, действительно, найдется место для небольшого отеля для командировочных.

Ключевой вопрос – использование первых трёх этажей. Сегодня там размещается фитнес-клуб известной сети «World-class» (во Владимире она работает по франшизе). Его ежедневно посещают десятки взрослых и юных владимирцев.

Со слов представителя новых собственников здания Андрея Серана, с февраля самый крупный арендатор «World-class» перестал платить:

– Сейчас сумма долга превысила 4,5 миллионов рублей. Мы предлагали продлить договор аренды на следующий год на тех же условиях, что и прежде. Но представители фитнес-клуба настаивают на снижении арендной платы. Нам это невыгодно. Поэтому будем развивать спортивное направление самостоятельно.

Новые владельцы уже сформировали список поставщиков оборудования для фитнес-центра и готовы приступить к ремонту помещений. В августе планируют открыть продажи годового пакета оздоровительных и спортивных услуг.

Радикальных изменений не будет, – заверили новые хозяева батуринской шестиэтажки. – На том же месте останутся бассейны, тренажерные, залы для групповых занятий и детский клуб. А вот уровень сервиса, возможно, повысится.

А как быть уже набранным клиентам «World-class», у которых действуют абонементы? «Призыву» по телефону дали пояснения представители владельца владимирского фитнес-клуба «World-class»:

– Освободить помещения мы должны до 24 июня. Сборы начали. Со вчерашнего дня принимаем клиентов. Все пишут заявления на возврат денег или заморозку карты. К Новому году планируем возобновить работу клуба на другой территории. Пока выбираем место – есть несколько вариантов. От новых собственников ещё в феврале поступили документы на расторжение договоры аренды. Сразу стало ясно, что в нас не заинтересованы. Мы готовы были на любые арендные ставки, не хотели терять клиентов. Но как получилось, так получилось. Главное, у нас есть поддержка клиентов и головного офиса «World-class».

К сведению, годовой абонемент в «World-class» стоил порядка 35 тысяч рублей. Такой же порядок цен, по обещаниям новых хозяев, будет и в новом клубе на Батурина. Всего же в развитие бизнес-центра группа владимирских предпринимателей планирует вложить порядка 200 миллионов рублей, в частности на открытие фитнес-клуба – около 50 миллионов рублей.