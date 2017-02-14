В Муроме новый планетарий появится раньше, чем во Владимире

Такие планы по развитию города озвучил глава округа Евгений Рычков. В 2017-ом Муром отметит свое 1155-летие, поэтому подарков обещают немало. Уже весной городские власти должны приступить к реконструкции очередного муромского парка – 50-летия Советской власти. Эта зона отдыха является одной из старейших в городе на Оке.

Свою историю он ведет в 1912 года, когда для будущего паркового комплекса был выделен участок зеленого массива. Поначалу парк являлся хвойным питомником, а в 1967 году получил официальный статус зоны отдыха горожан. Тогда в работах по его благоустройству принимали участие все трудовые коллективы Мурома. Некоторое время парк находился в ведении машиностроительного завода, а в начале 90-х был передан в муниципальную собственность. Последние десятилетия он переживал не самые лучшие времена, и вот теперь его ждет реконструкция.

Евгений Рычков подчеркивает, что к этому вопросу подойдут комплексно. Сначала в парке будет расширен и обустроен тир с профессиональной стрелковой школой для детей и подростков. Кроме этого будет облагорожена зеленая зона, отремонтированы подъездные пути. Затем власти планируют представить предложения по реконструкции самого парка.

А в открытом осенью прошлого года после реконструкции парке «Молодежный» готов открыть свои двери для посетителей планетарий. В нем установлено новейшее оборудование, осталось найти преподавателя-экскурсовода. К лету местные власти обещают открыть еще один долгожданный объект – современный кинозал в ДК «Вербовский».

Также с наступлением тепла, по заверению Евгения Рычкова, администрация приступит по реализации проекта по строительству муниципального рынка и первой пешеходной улицы. Напомним, что согласно проекту владимирского архитектора Владимира Петрова «пешеходка» на Советской от Ленина до Первомайской выложат брусчаткой, организуют мини-сквер с фонтаном, поставят скамейки и разобьют газоны. Также архитекторы планируют расположить на пешеходной улице уникальные объекты, связанные с историей города и его выдающимися жителями, стилизованное кафе. Строить «пешеходку» будут за счет бюджетных средств и спонсорской помощи. Основные работы планируют завершить уже в текущем году.

Фото: http://rzhev-school-8.ucoz.ru/_ph/1/324413050.jpg