Руководство фитнес-клуба World Class обратилось с открытым письмом к СМИ

В распоряжение «Призыва» поступил материал от руководства фитнес-клуба во Владимире

Там даётся своё видение ситуации, связанной с обстоятельствами выселения клуба из здания на Батурина, 30 во Владимире. Оно не совпадает с точкой зрения, высказанной ранее новыми владельцами здания, в том числе, «Призыву». Напомним, основной причиной выселения World Class с Батурина представитель собственников Андрей Серан назвал недобросовестном исполнении клубом своих обязанностей арендатора. Предлагаем познакомиться с другой позицией – от руководства фитнес-клуба. Публикуем текст их письма.

«Высказывания господина Серана правдивы только в одном: вместе со своими партнёрами Александром Алимовым, Василием Фатеенковым, Сергеем Пестовым он вплотную приблизился к цели – разорить, ликвидировать наш фитнес-клуб и заменить его другим, который сделает всю эту «команду» богатыми и счастливыми людьми. Как иначе сформулировать оценочное суждение о действиях этой «команды», догадаться нетрудно.

Господа новые собственники хотят выглядеть благородными и деловыми людьми. Они рисуют красивые воздушные замки доверчивым журналистам с лифтами и «автоматизацией услуг», языковыми центрами и танцевальными студиями… Это лишний раз говорит, что о реальном содержании бизнеса фитнес-услуг они не имеют представления.

Господа преуспевают в другом. Они бойко манипулируют долгами, юридическими тонкостями договорных обязательств, якобы рыночными ценами арендной платы… Не стесняются и приврать, запугивая нынешних клиентов World Class, что им после закрытия клуба не вернут деньги за абонементы долгосрочного обслуживания.

Деньги уже давно регулярно возвращаются, о чём клиенты уведомлены. Но распространять небылицы, передёргивать факты, недоговаривать, видимо, стало правилом и делового, и публичного общения для господина Серана. Вот он рассказывает журналистам о платежах за аренду, которые клуб не вносит «с февраля».

Юрист по профессии Серан, правда, забывает при этом сообщить, что «команда» уже в феврале хотела получать эти деньги на свои счета, а не на счета арендодателей-банкротов согласно условиям конкурсного производства. Мы даже получили письмо с указанными требованиями. Сделали запрос в Росреестр, где выяснилось, что права новых собственников не зарегистрированы. Зарегистрировали их только в мае.

Юрист Серан позднее, видимо, и подготовил соглашение о перечислении арендной платы на другие счета, прислал его нам. Но без обязательных в таком случае подписей конкурсных управляющих фирм-банкротов оно является недействительным, ведь арендная плата идёт не только на погашение долгов новым собственникам, но и долгов, например, по уплате налогов и др. Так кто же в своём неуёмном желании побыстрее получить деньги в свой собственный карман создал эту ситуацию?

О других высказываниях Серана на пресс-конференции просто говорить неудобно. «Мы предложили клубу продолжить работу в нём на тех условиях, которые есть сейчас: те же самые сроки и та же самая ставка аренды…», – заявляет он. Ну, очень хочется этому человеку и всей «команде» выглядеть благородными людьми! Но как-то не вяжутся эти заявления с реальностью, когда даже предложение фитнес-клуба вложить в дальнейшую реконструкцию здания 25 миллионов рублей было отвергнуто. А что происходит сегодня с выселением?

Мы направили письмо новым собственникам с предложением установить срок освобождения помещений в 11 месяцев, поскольку требуется выполнить большой объём работ по демонтажу в том числе сложного встроенного оборудования бассейна. Арендная плата при этом будет вноситься та же самая, как во время работы клуба. Но нам установили срок… две недели. Разве это можно назвать цивилизованными деловыми отношениями?

Мы не столь наивны, как может показаться со стороны. Мы давно знаем, каковы истинные цели этих кредиторов, а теперь собственников здания, которое принадлежало нашему партнёру. Он доверился людям, с которыми, как говорится, дела лучше не иметь, за что был жёстко наказан. Но Бог ему судья!

Сегодня новые собственники не рассказывают на пресс-конференциях, что как-то «само собой» у них получается: хозяев клуба выгнать на улицу, а клуб пусть останется под другой вывеской. И оборудование, которое невозможно демонтировать без ущерба самому зданию, и технологии, и специалисты, и клиентская база…

Ещё совсем недавно происходили мелкие пакости вроде отключения электроэнергии и отопления, перекрытия въезда на парковку для клиентов, бюрократические «новшества» в пропускном режиме…

Сегодня нашим бывшим клиентам обещают льготы при покупке новых абонементов, специалистам – трудоустройство. А чтобы специалисты не сбежали куда-нибудь на сторону, по некоторым сведениям, даже ведутся переговоры с конкурентами: «этих на работу не брать».

World Class работал во Владимире 9 лет. За эти годы мы сумели завоевать доверие жителей города. Фитнес-клуб на улице Батурина стал привычным местом, где люди по-настоящему приобщались к здоровому образу жизни. Не случайно более 450 постоянных клиентов на собрании приняли обращение к властям города и области с призывом не допустить разрушения клуба, вмешаться в конфликтную ситуацию.

И нельзя сказать, что власти равнодушно отнеслись к этим призывам. Состоялось совещание с участием первого заместителя губернатора, ситуацией заинтересовался уполномоченный по делам предпринимательства в области. Но, видимо, команда «специалистов по банкротству» оказалась сильнее».

Также стало известно, что письмо с разъяснением своей позиции и просьбой вмешаться в ситуацию руководство клуба ранее направляло губернатору области Светлана Орловой.

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