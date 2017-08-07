Во Владимире произошла ротация фитнес-центров (видео)

На этой неделе стартуют продажи годовых абонементов в новый премиум фитнес-клуб «Atmosphere». Он будет работать в бизнес-центре на Батурина, 30, – там же, где ещё недавно принимал посетителей «World class».

Абонементы реализуются через социальные сети и «мобильный» офис на первом этаже бизнес-центра. В основных же помещениях, куда впоследствии придут клиенты, пока проводится ремонт.

– Мы даже не ожидали такого внимания на первоначальном этапе. Множество людей звонят и пишут нам, узнают о сроках открытия. Мы уже продали с десяток карт, – сообщил «Призыву» гендиректор «Atmosphere» Андрей Серан.

Отчасти интерес владимирцев к открытию клуба обусловлен громкой историей, связанной с бизнес-центром на Батурина и его прежним головным арендатором «World class». О перипетиях этого дела «Призыв» рассказывал два месяца назад. (http://www.prizyv.ru/archives/432443)

«World class» освободил помещения, выплатил долги по аренде, а группа инициативных владимирских предпринимателей выкупила здание и вложила большую сумму средств в строительство нового клуба и развитие бизнес-центра.

Сейчас в здании полным ходом идёт ремонт. В этом мы убедились лично.

Гендиректор «Atmosphere» Андрей Серан:

Для отделки общих залов и бассейна выбрана эко-тема, используются цвета песка и дерева. Оборудование для бассейна и тренажерных залов уже заказано. Способ очистки будет традиционный – хлором, но станут применять также эффективный и безопасный ультрафиолет.

Совершенно новая концепция разработана для юных посетителей фитнес-центра. Нет никакой привязки к годовому абонементу и необходимости посещать все занятия по максимуму. Можно будет приобрести цикл занятий на один вид фитнеса или на несколько на полгода.

Отдельные детские раздевалки возле бассейна, отдельные спортивные и обучающие программы для детей разных возрастов и с задачей выполнить любые пожелания родителей.

Многие жительницы Владимира могут порадоваться: в новом клубе будут проводить занятия по аквааэробике. Более того, найдется отдельное место и еще для одного модного среди любителей фитнеса направления – единоборства. Под это выделили отдельный просторный зал. Такой набирающий во Владимире популярность фитнес, как сайклинг, тоже найдет свое достойное место в клубе.

Ещё в фитнес-клубе откроют студию йоги без общих правил. Ее смогут посещают все желающие, а не только обладатели годовых абонементов. Кстати, в перспективе в холле клуба откроется фитнес-кафе, которое также сможет принять всех горожан из числа любителей здорового и вкусного питания.

Что же касается фитнес-клуба «World Class», то о его судьбе рассказала директор Наталья Романова:

– Всем клиентам мы сделали перерасчет и вернули деньги, – сообщила она «Призыву. – Мы вывезли все свое оборудование. Оно лежит на складах. Сейчас мы заняты поиском нового здания. Подходящих помещений таких площадей не так много, но мы верим, что найдем. Наш клуб обязательно откроется.