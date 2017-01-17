Чиновники из Петушков ответят за упавшее дерево

Дерево упало давно – еще в мае прошлого года. И упало неудачно – на мужчину, находившегося на своём приусадебном участке. А стояло дерево на муниципальной земле. Мало того: дочь потерпевшего ещё до этого случая обращалась в муниципалитет с просьбой дерево спилить – сухое, говорила, того гляди упадет. Чиновники медлили – дерево упало.

В результате 56-летний мужчина получил травмы в области головы, в связи с чем проходил лечение в стационаре местной клиники. Дочь потерпевшего в порядке гражданского судопроизводства уже взыскала с местной исполнительной власти моральный вред, причиненный семье.

А сейчас, как сообщает Следственное управление СК РФ по Владимирской области, следствие проводит комплекс мероприятий по установлению конкретного должностного лица или лиц администрации города Петушки, недобросовестно исполнивших свои обязанности при рассмотрении обращений граждан. Если найдут и докажут вину – столоначальников будут судить по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)