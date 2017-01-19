Львиная часть малого бизнеса работает в автосервисе и торговле

Росстат опубликовал предварительные итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год. Что показало статистическое наблюдение во Владимирской области?

По предварительным данным, в 2015 году в регионе насчитывалось 51,1 тыс. хозяйствующих субъектов (в 2010 г.- 55,1 тыс.), относящихся к категории малого и среднего бизнеса, – 20,2 тыс. юридических лиц (в 2010г. – 17,8 тыс.) и 30,9 тыс. индивидуальных предпринимателей (в 2010г. – 37,3 тыс.).

Фактически осуществляли деятельность 74,3% предприятий и предпринимателей (по России – 70,5%, по Центральному федеральному округу – 73,1%). Для сравнения: в 2010 году в регионе работало почти 70% зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса.

В сфере малого и среднего бизнеса в 2015 году в регионе было занято 211,3 тыс. человек и получено выручки 409,6 млрд. рублей. Малые и средние предприятия инвестировали в основной капитал 13,8 млрд. рублей, индивидуальные предприниматели – 1,3 млрд. рублей.

На балансе хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства были учтены основные средства на конец года в размере 125,3 млрд. рублей.

В целом по Центральному федеральному округу на наш регион в сфере малого и среднего бизнеса в 2010 и 2015 годах приходилось (в %):

Наиболее привлекательными сферами деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц являлись оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (32,8% от общего количества осуществлявших деятельность), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (22,7%). Осуществляли деятельность в обрабатывающих производствах и строительстве соответственно 15,8% и 10,7% малых и средних предприятий.

Большинство индивидуальных предпринимателей в нашей области также занимались торговой деятельностью и ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (48,6% от общего числа осуществлявших деятельность), операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (13,4%). В обрабатывающих производствах и строительстве работало 10% индивидуальных предпринимателей, предоставляли прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 7,4% индивидуальных предпринимателей.

Заинтересовавшихся более подробными показателями деятельности владимирских предпринимателей приглашаем на сайт Владимирстата.

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