Алексей Слепов отправится на чемпионат Европы

Тренерский штаб назвал состав сборной России, которая примет участие в чемпионате Европы по биатлону. Соревнования пройдут в польском городе Дужники Здрой 25–29 января. Об этом сообщает сайт союза биатлонистов России.

В списке оказался и владимирский биатлонист Алексей Слепов. Также в состав мужской команды вошли Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Юрий Шопин, Алексей Волков.

«Мы сформировали состав сборной, выдержав критерии отбора на «Ижевской винтовке» и соревнованиях Кубка IBU», – сообщил главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович.

Сейчас команда заканчивает подготовку к чемпионату Европы, оставшись после этапа Кубка IBU в Арбере. 22 января команда переедет в Польшу.

Фото: http://biathlonspb.ru/sites/default/files/slepov_5.jpg