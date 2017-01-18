На пожаре в Костерево погибла пенсионерка

По сообщению регионального управления МЧС, пожарные прибыли на место через четыре минуты после вызова. Огонь удалось ликвидировать в течение часа.

Эвакуировано 4 человека. Один человек был спасён — это пожилая женщина. Она получила ожоги и была доставлена в реанимационное отделение. Еще одна пенсионерка погибла. Её тело было обнаружено после разбора завалов.

Общая площадь пожара составила 300 кв.м. Причина возгорания устанавливается.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4728685/