На пожаре в Костерево погибла пенсионерка

По сообщению регионального управления МЧС, пожарные прибыли на место через четыре минуты после вызова. Огонь удалось ликвидировать в течение часа.
Эвакуировано 4 человека. Один человек был спасён — это пожилая женщина. Она получила ожоги и была доставлена в реанимационное отделение. Еще одна пенсионерка погибла. Её тело было обнаружено после разбора завалов.
Общая площадь пожара составила 300 кв.м. Причина возгорания устанавливается.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
Фото: http://33.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4728685/
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Петрович
Сначала приехала 1 “убитая” пожарная машина, выпуска СССР, т.к. в Костереве их больше нет и всё сгорает до тла, за последние несколько лет не спасли ни одного строения. Где-то через 30 мин. приехали из Петушков, Покрова и потом даже из Владимира. К тому времени огромный многоквартирный двухэтажный жилой дом почти уже сгорел. Тушили его часов 6 как минимум. Этот бред про час даже слышать противно. А в остальном ребята отработали как надо, молодцы!!! И уважение Пожарным из Костерево, т.к. они герои, работают на разваленной единственной машине, у которой все течет и нет напора, но работают от души и спасают людей, а власти нет никакого дела на состояние пожарных частей.