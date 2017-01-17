Открыт прием заявлений на участие в ЕГЭ 2017 года

Областной департамент образования напоминает, что 2 экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Их успешная сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. А в остальном для выпускников – вольница! В заявлении можно указать любое количество предметов, и некоторые этим пользуются.

Как подтвердили «Призыву» в департаменте, есть выпускники, которые выбрали шесть предметов, а один школьник – даже семь. Однако это не означает, что все испытания они обязаны будут проходить. Право передумать в любой момент остается. А вот добавить после 1 февраля новый предмет в сдачу ЕГЭ будет невозможно.

Кстати, допуск к сдаче госэкзамена получили практически все выпускники области, а их в этом году 5,5 тысяч человек. По данным департамента образования, «зачет» за итоговые сочинение или изложение получили 98,2% испытуемых. Процедура и порядок проведения сочинения по сравнению с предыдущим годом не изменились. Выпускники выбирали ход письменной мысли по пяти направлениям: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда». Как оказалось, в приоритете у выпускников тема «Разум и чувство». На втором месте по популярности направление «Честь и бесчестие», на третьем – «Дружба и вражда».

Тем, кому не повезло с «сочинительством», шанс переписать будет 1 февраля.

Фото: http://sakhalife.ru/wp-content/uploads/2015/05/ege1.jpg