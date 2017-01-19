«Главной по тарифам» стала Новосёлова

Областная администрация сообщает о новом кадровом назначении.С 16 января 2017 года на пост директора регионального департамента цен и тарифов назначена Мария Новосёлова, ранее занимавшая должность заместителя руководителя этой структуры, а потом – и.о. директора департамента.

Сообщается, что Мария Новосёлова имеет высшее экономическое образование, является выпускницей Всероссийского заочного финансово-экономического института. Прошла все ступени профессионального роста в департаменте цен и тарифов администрации Владимирской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Белом доме произошло ещё одно кадровое назначение. Руководителем департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг стал Алексей Рохлин.

Фото: http://zebra-tv.ru/upload/resize_cache/iblock/6bf/580_331_1/foto_proezd_new.jpg