Во Владимире начали принимать детей в первые классы

Правда подать заявление на поступление в первый класс пока можно только в школу по месту жительства.

Тем же, кто планирует отдать своего ребенка в школу не по району, придется немного подождать.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля и длится он до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

В пресс-службе владимирской мэрии напоминают, что в приеме в государственную или муниципальную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В таком случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

За каждым жилым домом областного центра числится своя школа. Однако в целях удовлетворения запросов владимирцев ежегодно проводится перераспределение закрепленных улиц и домов.

Вместе с тем закрепленной территории не имеют общеобразовательные организации повышенного уровня обучения. Это гимназии № 3, №23, №35 и №73, а также школа №10 и Промышленно-коммерческий лицей. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) будущих первоклассников подают пакет документов непосредственно в учебном учреждении, также можно использовать для этого электронный ресурс образование33.рф.

К слову, в прошлом году в первый класс отправились 4096 владимирских ребят.