Плати или на кладбище

С лицевой стороны они выглядят, как самые обычные квитанции – с именем и адресом плательщика, суммой и т.п. А вот оборотная сторона листка заставила вязниковцев насторожиться. Там напечатаны координаты вязниковского унитарного специализированного предприятия «Ритуал». Организация обещает «полную организацию похорон с вычетом пособия» – и прочие скорбные услуги.

Вид платежек вызвал у горожан сначала шок, потом – бурную реакцию. «Это вообще законно или подсудное дело?» – интересуются они в социальных сетях. «Ладно молодежь, – пишет один из получателей странных квитанций Андрей Кудрин. – Они, понимают, что это бизнес, реклама, то, сё… «поугорают», поприкалываются… А для пожилых людей – реакция на такие ненавязчивые «сервисы» очень не весёлая… «С такими ценами на услуги ЖКХ можно в ящик сыграть… Вот и «позаботились», чтобы номерок долго искать не пришлось, – невесело шутит еще одна жительница Вязников Наталья Александрова. – А, вообще, жесть… Я, конечно, понимаю, что это тоже услуги, реклама и все такое, но уж очень жутко выглядит…».

Между прочим, реклама на обратной стороне платежек не нравится многим – и дело не только в содержимом. Зачастую в целях экономии места именно для размещения рекламы вся информация, которая является обязательной, печатается самым мелким шрифтом и оказывается нечитаемой для некоторых категорий граждан – например, пенсионеров, людей с нарушением зрения. Волна народного гнева дошла даже до Госдумы. Законопроект, запрещающий рекламу на платежных квитанциях, был принят в первом чтении. Правда, это было еще в 2014 году, и после этого дело заглохло.

Так что пока бороться с рекламщиками можно только юридическим путем. Суды, кстати, признают такую рекламу ненадлежащей и противоречащей правилам предоставления коммунальных услуг. Так, в Нижнем Новгороде в октябре прошлого года арбитражный суд официально признал незаконной рекламу, размещаемую на квитанция коммунальных служб, – сообщает местный новостной сайт «Открытый Нижний». Намерены ли вязниковцы обращаться в суд или ограничатся выражением недовольства в соцсетях, не известно.

Фото: http://ekburg.tv /programmy/summa_mnenij /chernye_pokhoronshhiki