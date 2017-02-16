Владимирское УФАС сообщает

14 февраля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ЗАО «МАКС» на действия комиссии при проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Владимирской области».

По мнению заявителя, комиссия необоснованно отклонила заявку общества, так как расчет цены по позициям №54, 294 обществом был произведен верно и у комиссии отсутствовали основания для отклонения заявки.

По мнению представителя заказчика, нарушений законодательства при осуществлении данной закупки не допущено, расчет заказчиком начальной (максимальной) цены контракта, а именно пунктов 54, 294 расчета страховых премий является верным, рассчитанным в соответствии с Указанием ЦБ РФ.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобу ЗАО «МАКС» по доводам, изложенным в ней, необоснованной и выдать заказчику предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.