Вставшие на пути большой стройки меняют прописку

Строительные работы ведутся практически на всём протяжении Лыбеди, идущей параллельно улице Луначарского. Временная дорога, по которой курсирует спецтехника, вплотную приблизилась к домам по Юрьевскому переулку. Три дома уже расселены, дома № 5 и 7 – жилые.

В доме №5 дверь нам никто не открыл, хотя видно, что он обитаем. На подоконниках – цветочная рассада, в проёме форточки первого этаже сидит крупный котяра.

В доме № 7 осталась только одна семья. Мужчина, глава семьи, с гостями предпочитает общаться тоже через форточку. Ни имён, ни фамилий не называет – говорит, смысла нет, на днях съезжаем.

– В нашем доме, покуда мы тут живём, уже три семьи образовалось. В целом компенсацию за дом нам дают 2,7 млн рублей. Нам в администрации сказали – это хорошая сумма, можно «трешку» купить. Но как три семьи, все с детьми, уедут в «трешку»? Наши родители взяли 2 млн рублей, доплатили из кредитных и купили квартиру на 1-ой Пионерской. А нам на днях перечислят 330 тысяч рублей. Мы уже взяли ипотеку и оформили квартиру в новом доме на Северной.

Дом № 9 по Юрьевскому переулку и № 1 по Луначарского снесли недавно. Жильцы получили компенсации, подобрали другое жильё. Некоторые – в том же районе.

– Нам всем власти предлагали квартиры в Пиганово и Веризино. Зачем нам в такую даль ехать? Северная, 1-ая Пионерская – наш район. Здесь и транспорт, и школы, и магазины, – рассуждает бывший обитатель Юрьевского переулка.

Двигаемся дальше по проложенному спецтехникой пути. От дороги, когда-то связывающей Батурина с Большой Московской, ничего не осталось – все перерыто. Одиноко стоит деревянный дом с покосившимся забором. Это дом № 3 по улице Ивановская-Подгорная. В нем живет 86-летняя бабушка Фаина Васильевна. Встретили её на улице в окружении трёх собак.

– Далеко ходить не могу, около дома только гуляю. Собаки меня охраняют. Жду переезда. Очень хочу в новую квартиру. Всеми делами сын занимается. У меня два сына, но только один меня навещает, Витя. Он мне строго-настрого запретил пускать чужих на порог. Сказал, сам всё решит. Вот и жду.

Дом № 6 по улице Ивановская-Подгорная снесли недавно. Жителям тоже выдали компенсацию. Фаина Васильевна говорит, что соседи уже переехали в квартиру, а значит, все у них хорошо.

Чуть подальше от дома бабушки с её собачьим кортежем трудится целый отряд спецтехники. Укладывают в землю бетонные кольца под коммуникации. К весне как раз управятся. И можно будет начинать асфальтирование. Так что ещё полгода, и, если всё нормально, от Студёной горы до площади Фрунзе можно будет доехать по новой магистрали.

Справка. Длина участка Лыбедской магистрали от Ерофеевского спуска до площади Фрунзе – 2,2 километра. Стоимость ее строительства – 1,495 млрд рублей.