Парковка от лукавого

Комфортная жизнь складывается из многих факторов: расположения микрорайона, его транспортной доступности, экологичности, насыщенности социальной инфраструктурой… Все это надо продумывать заранее, на стадии планировки будущей застройки. Но во Владимире, такое впечатление, умом задним крепки. Плохо думают.

К примеру, сейчас активно застраивается высотками улица Ставровская. Баннеры о сдаче дома № 1 – тут и там. На картинке – зеленые газоны, детская площадка ярких цветов. На проекте огромный многоэтажный дом расположен на пустом пространстве… В реальности рядом с ним – другая новостройка. И напротив – такая же махина. К новым гигантам жмутся старые пятиэтажки. В центре микрорайона – узенькая запруженная транспортом дорога.

Припаркованный транспорт повсюду: на обочинах, тротуарах, крайних полосах, газонах – на любых свободных «пятачках». Следом за тремя гигантами-новостройками начинается промзона со множеством шиномонтажей, мастерских и гаражей. То есть рекламные проспекты и жизнь – две разные вещи.

Да разве только на Ставровской такая ситуация? Мы неоднократно писали о микрорайоне 8-ЮЗ, где парковок, зелени и прочих необходимых атрибутов комфортного жилья крайне мало. И это при том, что строили комплексно! Был проект один, стал другой. Так, на Нижней Дуброве на месте парковки выросла очередная многоэтажка. Строящаяся школа и высотка оказались окна в окна. В перспективе у детишек-новоселов могут быть онлайн-уроки: все происходящее в классе видно из дома. Если уж при комплексной застройке не устояла комплексная инфраструктура, то что говорить про точечную застройку?

Взять тот же участок, ограниченной улицами Крайнова и Ставровской. Проект принимался в 2013 году. Были публичные слушания, были изменения по использованию земельных участков (вместо административного здания решено было строить очередной дом). К восьми давно стоящим пятиэтажкам решили пристроить еще пять домов, четыре из которых – от 12 до 18 этажей.

В этих пяти домах, по проекту, 2656 квартир. А парковочных мест, опять-таки по проекту, вдвое меньше – 1140. Из них гостевых, то есть бесплатных, у подъездов и детских площадок, всего 327! Остальные – многоуровневые надземные и подземные гаражи.

С одной стороны, нормативы по парковкам в проекте соответствуют федеральному законодательству. С другой – ясно, что далеко не все новоселы смогут вдобавок к квартире прикупить «уголок» в гараже. Цена парковочного места там – 450-500 тысяч рублей. Это 31 тысяча рублей за квадратный метр, что аналогично стоимости жилья в ряде районов. Не укупишь. А значит, будет «коллапс» на улице.

В эти же годы были приняты проекты планировки по улицам Красноармейской, Разина, Мира, Университетской, Студенческой, Дзержинского…

У большинства новостроек, выросших в уже сформированном жилом секторе, – дефицит бесплатных парковок. И, возможно, горсовету следует заняться разработкой нормативов именно по бесплатным парковкам – иначе ведь получается лукавство. Вроде бы, по бумагам, места для «железных коней» есть, а по факту в каждом дворе война за свободный «пятачок».

Лукавство – вообще беда сферы недвижимости. Вот риэлторы расписывают прелести нового жилья: близость дома к остановкам общественного транспорта, отделению банка, магазинам, кафе… «Летом, если будет жарко и захочется искупаться, то в 10 минутах ходьбы озеро Семязино», – хвалят риэлторы ту же Ставровскую. Но не договаривают, что пешеходам добираться до остановки придется в горку, лавируя между снующими автомобилями и припаркованным транспортом. Тротуары (там, где они вообще есть) либо забиты машинами, либо завалены снегом. И автомобилистам не сладко: вывернуть со Ставровской на проспект Ленина весьма проблематично.

…Почему чиновники на начальном этапе не выясняют подробно, что за помещения будут отведены под встроенный детский сад на 15-30 человек? Одна группа – это и есть садик? А кто его будет обслуживать и содержать? Почему властям не интересно, сколько за место в саду, будь он частным, придется платить новоселам? Почему никто из муниципалитета на стадии утверждения проекта не спрашивает сроки строительства школы, дороги, не оговаривает обязательное обустройство остановочных комплексов и тротуаров?

Мы уже писали о том, что в огромном строящемся микрорайоне Сновицы-Веризино живут сотни молодых семей с детьми, но там до сих пор нет садиков, школы, не введена дорога-дублер, не пущен общественный транспорт. Давно депутатам горсовета нужно принять документ, в котором бы оговаривались сроки ввода объектов социальной инфраструктуры на стадии утверждения проектов застройки. И чтобы строительные компании разграничивали нормативы по платным и бесплатным парковкам, по частным и муниципальным дошкольным учреждениям.

Прямая речь. Врио начальника УГИБДД России по Владимирской области Александр Новиков: «В этом году мы ждем шквала жалоб и обращений от жителей улиц Крайнова и Ставровской. До 2009 году ГИБДД согласовывала проекты жилых микрорайонов. Сейчас – нет. В итоге, похоже, никто не думает, где будет парковка, как узкая дорога выдержит поток машин. В последнее время администрации прибегают к экстренным мерам, когда уже идут жалобы. Только тогда власти задумываются о расширении дороги, обустройстве заездных карманов. Но зачем же бороться с последствиями, когда надо играть на опережение?»