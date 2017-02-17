Владимирские силовики рубят капусту

На территории оптово-розничного рынка во Владимире сотрудники Россельхознадзора совместно с Транспортной прокуратурой, Таможенной службой и ФСБ обнаружили более 240 килограммов свежих томатов и почти 60 килограммов капусты из Турции и Польши,-сообщает региональный Россельхознадзор.

В ведомстве отмечают, что подобные проверки по выявлению запрещенной к ввозу продукции проводятся в соответствии с Указом президента “О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации” от 6 августа 2014 года.

Вся партия овощей была изъята и уничтожена на полигоне ТБО «Марьинский» Камешковского района.

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