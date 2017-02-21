Бывший глава получал кругляк за счёт погорельцев

Владимирской областной прокуратурой обнародована информация об утверждении обвинительного заключения в отношении бывшего главы Ивановского сельского поселения Ковровского района Александра Болотова.

Он обвиняется в совершении преступлений сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении в крупном размере, в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге. Как установлено, экс-глава подписывал «липовые» документы для получения в Ковровском лесничестве деловой древесины якобы для погорельцев, а также выписал сам себе премию, подделав для этого решение местного сельсовета. В общей сложности ущерб, причиненный его незаконной деятельностью, превысил 1 млн рублей.

Александр Болотов был избран главой Ивановского сельского поселения, в состав которого входит 30 поселков, сел и деревень с населением более 5200 человек, в марте 2011 года. До этого он служил в милиции, занимал должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД по г. Коврову и Ковровскому району, и имел звание капитана.

Ивановское сельское муниципальное образование бывший опер возглавлял до сентября 2015 года. Он пошел бы в главы администрации того же поселения (модель органов МСУ там изменилась) и на следующий срок, но немалая часть населения видеть его на этом руководящем посту не пожелала.

Насколько известно, не сложились отношения у главы Болотова и с рядом представителей бизнеса, чьи предприятия различного профиля находились в пределах Ивановского МО. Да и с муниципальными структурами у него отношения порой не задавались. Например, он в течение нескольких месяцев отказывался предоставить в аренду десятилетиями пустующую сельскую территорию для создания нового досугового объекта в своем поселении, хотя заинтересованность в нем была практически всеобщей.

В итоге осенью 2015-го главой Ивановской администрации стала жительница села Иваново-Эсино Марина Егорова. А Болотов был отправлен в отставку, после чего проверка его деятельности Ковровской прокуратурой дала столь неожиданные для ивановцев скандальные результаты. Можно добавить, что экс-глава и милиционер фактически входил в команду бывшего главы Ковровского района Александра Клюшенкова, который «добровольно-принудительно» подал в отставку в марте 2015 года.

На следствии Болотов вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, причиненный ущерб возместил. Уголовное дело в отношении экс-главы Ивановского МО будет рассматривать Ковровский городской суд.