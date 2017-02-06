Каждый смолинский малыш обходится бюджету в 15 тысяч

Расположенное в 42 км к югу от Коврова старинное село Смолино Ковровского района, получившее свое название по развитому там смолокурному промыслу, столетие назад являлось центром отдельной волости и его население составляло почти 600 человек. Теперь этот населенный пункт находится почти на отшибе, и до Судогды оттуда едва ли не ближе, чем до города оружейников.

Однако и сейчас в селе проживает около 370 человек. Там действует детский сад (ранее он был самостоятельным, имел № 5 и название «Подсолнушек», а теперь формально это отдельная группа МБДОУ № 10 «Радуга» соседнего поселка Красный Маяк), который посещают 20 малышей. Содержать для такого небольшого числа воспитанников отдельное двухэтажное здание и целый штат воспитателей и других сотрудников для районного бюджета крайне невыгодно. Даже с учетом платы родителей, убытки на каждом детсадовце составляют более 15 тысяч рублей в месяц.

Тем не менее, райадминистрация идет на такие затраты, так как возить совсем маленьких деток в соседний поселок для малышей окажется утомительно, да и для их мам и пап, часть которых работает в городе, такие «концы» будут весьма неудобны.

Смолинцы же вполне обоснованно заявляют: пока здесь работает свой детский сад – наше село живет и имеет перспективу. Поэтому детский сад в Смолино, хотя с целью оптимизации расходов юридически и объединили с более крупным, фактически не только не закрыли, но еще и отремонтировали.

Как сообщил глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов, на недавно завершенный ремонт там потрачено более 700 тысяч рублей. На эти средства отремонтирована крыша, выполнен косметический ремонт группы, санузла, пищеблока, произведена замена сантехники, оконных блоков в спальной и игровой комнатах, пищеблоке.

И после перерыва на время ремонта, смолинские малыши вновь играют и общаются в обновленном здании сохраненного вопреки всем экономическим проблемам детского сада.