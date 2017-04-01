Муниципальные квартиры приносят бюджету убытки

Жильё, оставшееся в муниципальной собственности, становятся причиной головной боли ковровских чиновников. Таких квартир в городе более 2 тысяч. По информации вице-мэра по ЖКХ Юрия Морозова, проведенная горадминистрацией ещё в 2015 году ревизия муниципальных квартир выявила плачевное состояние значительного их числа.

Часть этой жилплощади сейчас занимают ковровчане, ведущие асоциальный образ жизни, которые, как правило, игнорируют коммунальные платежи и за многие годы накопили огромные долги.

Немалое число принадлежащих городу квартир вообще пустуют и превратились в жуткие трущобы с заколоченными фанерой окнами, ободранными стенами, провалившимися полами и сгнившими трубами, где вместо обстановки – лишь груды мусора.

Зачастую жить в них без проведения капитального ремонта просто невозможно. К тому же многие подобные «нехорошие» квартиры находятся в домах старой постройки, что лишь усугубляет проблемы муниципального жилья.

С должников сотрудники МБУ «Город» пытаются взыскивать долги, но получается это плохо. Самых злостных неплательщиков выселяют по суду на меньшую жилплощадь, как правило, в комнату общежития.

Однако за последние три года таковых несознательных жильцов выселили в судебном порядке всего лишь из 10 квартир, так как подобные процессы достаточно длительные. Подобными черепашьими темпами борьба с должниками-маргиналами может вестись чуть ли не целое столетие!

Специалисты мэрии подсчитали, что для капремонта муниципальных квартир необходимо 28 млн рублей (в среднем получается примерно 13238 рублей на каждую квартиру, что, в общем-то, не столь и много). Но и таких денег на эти цели горадминистрация изыскать не может.

При этом мэрия сетует, что Государственная жилищная инспекция подвергает её взысканиям за ненадлежащее содержание муниципального жилья.

Но если квартиры выселенных должников и те, что пустуют, привести в относительный порядок, то их вполне возможно выгодно продать и тем самым пополнить городской бюджет.

Чиновники, впрочем, предпочитают продавать крупнейший в Коврове муниципальный «Октябрьский рынок», а достаточно внушительный ресурс в виде муниципального жилья пока приносит городу в основном проблемы и убытки.

Фото: https://img.myslo.ru/Contents/52/22/fc38-08a7.jpg