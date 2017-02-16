В Александрове бизнесмен погиб от пули накануне проверки его компании

Тело 52-летнего бизнесмена, совладельца торговой компании, занимающейся реализацией продовольственных и промышленных товаров, нашли в его собственной бане на территории частного семейного домовладения. Прибывшие на место сотрудники Следственного комитета, полиции и «скорой медицинской помощи» констатировали смерть мужчины от огнестрельного ранения.

«Осмотр места происшествия и иные полученные следователем СК России данные по первоначальным выводам указывают на отсутствие криминальной составляющей» – сообщает пресс-релиз Следственного управления СК РФ по Владимирской области.

Также в распространённой правоохранителями информации говорится, что перед трагической развязкой предприниматель делился с близкими опасениями относительно грядущей проверки со стороны контрольного государственного органа, тревожился за обнаружение недостатков в финансово-хозяйственной деятельности компании.

Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Кстати, буквально месяц назад Следственное управление СК РФ по Владимирской области обнародовало данные проверки по факту ухода из жизни другого яркого представителя делового сообщества региона-33 – руководителя компании «БигАвтоТранс» Автандила Биганова. Как сообщил на пресс-конференции глава регионального управления СКР Александр Еланцев, материалы проверки заняли шесть томов, однако оснований для возбуждения уголовного дела по признакам доведения до самоубийства следствие не нашло.

Фото: http://s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/9658980/