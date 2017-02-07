Владимирский гомеопат поблагодарила академиков за рекламу

Специальная комиссия ученых мужей даже подписала меморандум относительно гомеопатии. Документ, с одной стороны, объявляет данный вид медицины безвредным. Но при этом в РАН предлагают на упаковке с гомеопатическими лекарствами указывать, что препарат «не имеет доказанной клинической эффективности и показаний к применению». Более того, ученые намерены потребовать от страховых медкомпаний и фармацевтов информирования пациентов о «неэффективности и лженаучности гомеопатии».

Владимирский гомеопат Татьяна Вороная, за комментарием к которой обратился «Призыв», вердикт академиков встретила с улыбкой: «Это такой подарок и реклама нам, интерес к гомеопатии после такой новости только вырос, телефон звонит и звонит, – отметила она. – Два тысячелетия существует гомеопатия, но попытки гонения на альтернативную медицину не прекращаются».

Врач-гомеопат считает, что у этого официального заключения есть скрытый подтекст. По ее словам, речь может идти о лоббировании интересов фармацевтических компаний, руководители которых видят в гомеопатах серьезных конкурентов.

Майра Буланова, главный терапевт области, доктор медицинских наук, также считает, что ничего революционного решение РАН не несет. «До последнего времени гомеопатия принималась и нашим медицинским сообществом, хотя, по правде говоря, никогда не имела добротной научной доказательной базы. Располагая скудной научной информацией, мне представляется, что эффект гомеопатии в большей своей части можно отнести к эффекту плацебо. Если пациент верит в действенность препарата, аппаратного метода лечения или оперативного вмешательства, то оно ему поможет», – говорит Майра Латифовна.

Она отмечает, что сегодняшняя официальная российская медицина, как и все мировое медицинское сообщество, стоит на позиции доказательной медицины, в основе которой – хорошо организованные и качественно проведенные клинические исследования. «По разным причинам таких общепринятых и обязательных клинических исследований, которые доказали бы эффективность и безопасность гомеопатических средств, на сегодняшний день нет. Академия наук высказалась однозначно в отношении гомеопатии», – поясняет она.

…Очевидно, что проведения подобных исследований – дело затратное, и отечественные гомеопаты не смогли представить полноценные научные доказательства РАН. При этом наши гомеопаты кивают на Запад – там такие исследования проводились, доказательства силы их таблеточек и гранул найдены. Но у наших последователей Христиана Ганемана – только благодарности пациентов, а их «ученый вердикт» не принимает.

И тем не менее, как уверены практики, революционного переворота в сознании больных вывод о гомеопатии как лженауки не сделает (к тому же, если вспомнить недавнюю историю, то и генетику считали такой же). Главное, чтобы у пациента оставался выбор, а уж на что больше надеяться: на силу волшебных пилюль или компетенцию традиционного врача-практика – дело каждого.