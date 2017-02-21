Ещё один участник тройного убийства во Владимире получил срок

На прошлой неделе с «черной скамьи» в колонию строгого режима отправился первый фигурант громкого дела по убийству трёх человек, в том числе беременной женщины и подростка на юго-западе Владимира. Виктор Смирнов, непосредственно зарезавший женщину, получил 18 лет.

Только что приговор вынесли его подельнику – 38-летнему Максиму Мещанкину. Как сообщает Следственное управление СК РФ по Владимирской области, установлено, что в начале 2000-х годов Мещанкин в местах лишения свободы познакомился с Мазуром. После освобождения из они продолжали поддерживать связь. В 2011 году Мазур, поселившись в подмосковном Ногинске, решил продолжить преступную деятельность и совершать убийства по найму. В группу он вовлек Смирнова.

По версии следствия, в июне 2015 года лидер ОПГ взял «заказ» на убийство жителя города Владимира, договорившись о вознаграждении в размере одного миллиона рублей, после предполагаемого вступления в права наследство на квартиру супруги «жертвы» и ее продажи.

По распределенным ролям между членами ОПГ в ночь с 10 на 11 июня 2015 года Мещанкин и Смирнов были во Владимире – изучали ситуацию для совершения преступления. Утром следующего дня на автомобиле под управлением Мещанкина злоумышленники (теперь с ними был и Мазур) вновь приехали к дому на Нижней Дуброве.

Мещанкин остался в автомобиле «на стрёме», а после убийства увёз киллеров в Ногинск, по дороге пособив сбросить в водоем ноутбук и телефон, похищенные из квартиры потерпевших.

Следствием также доказана неопровержимая причастность Мещанкина к совершению в 2013 году в Ногинске заказного убийства 33-летнего местного жителя. Действуя согласованно с другими членами ОПГ и зная, что парень страдает наркозависимостью, Мещанкин представился ему сотрудником наркоконтроля, помог насильно поместить потерпевшего в автомобиль, при совершении убийства стоял «на стрёме», а затем помог захоронить мужчину на городском кладбище в заброшенную чужую могилу.

В ходе следствия Мещанкин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. Как сообщила областная прокуратура, соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения, суд назначил Мещанкину наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с дальнейшим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.

В отношении остальных участников преступлений лидера банды 49-летнего Анатолия Мазура, 26-летнего Александра Ралдугина и 47-летней Галины Бобровой уголовное дело находится в стадии судебного рассмотрения.

Расследование дела осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников уголовного розыска регионального управления МВД России.