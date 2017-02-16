Зацеперам пригрозили арестом

Депутаты Мосгордумы поддержали в первом чтении поправки в “Кодекс об административных правонарушениях”. Проектом федерального закона предлагается дифференцировать степень ответственности за зацепинг на железнодорожном транспорте. Напомним, сейчас штраф за это смертельно опасное развлечение составляет всего 100 рублей. Депутаты предлагают увеличить эту цифру для регионов до 1000-2500 рублей, для Москвы и Санкт-Петербурга – до 3000-4000 тысяч. Если же нарушитель попался на зацепинге повторно, то его вполне могут арестовать на срок до 15 суток. Касаются эти поправки и проезда на крышах автобусов и троллейбусов и других неприспособленных для этого местах. В этом случае штраф для зацеперов”составит в регионах от 1 до 2 тысяч рублей.

Проект федерального закона после внесения поправок будет на рассмотрение в Государственную Думу. Московские депутаты надеются, что старшие коллеги их поддержат, ведь “зацепинг” продолжает уносить человеческие жизни, в подавляющем большинстве – детские. Статистика подросткового травматизма подростков на железной дороге в Центральном федеральном округе неутешительная. В 2015 году опасное увлечение унесло жизни 16 человек, в прошлом году – еще пяти. Зацеперы гибнут от поражения электрическим током и падений. Желание собрать “лайки” и просмотры в соцсетях оказывается сильнее инстинкта самосохранения.

Горьковская железная дорога в прошлом году выступила с инициативой обязательно ввести в школах на уроках ОБЖ темы о правилах поведения на железной дороге и разработали специальную методичку. Нововведением уже активно пользуются в школах Нижегородской и кировской областях. А Роскомнадзор в прошлом году заблокировал 65 групп в соцсетях, пропагандирующих “зацепинг”. Борьба с опасным увлечением молодежи продолжается на всех уровнях.

Фото: http://www.avtoradio.ru/vardata