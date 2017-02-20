В ДТП под Александровом погибли ребенок и взрослый

Сегодня в 7.30 утра на 113-м километре дороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» в Александровском районе 49-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Pajero» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «ЗАЗ Видо».

Причина аварии рядовая – такие ДТП случаются ежедневно. Но в данном случае столкновение оказалось сильным, а последствия – очень печальные.

От травм на месте аварии погиб 11-летний мальчик. Он сидел на заднем сидении внедорожника и не был пристегнут ремнями безопасности. Рядом с ним находилась 8-летняя девочка, она была в удерживающем устройстве. Девочка выжила, с травмами ее доставили во Владимир.

На переднем сидении находилась 42-летняя мама девочки. Она была пристегнута, с многочисленными переломами её и водителя внедорожника госпитализировали в александровскую больницу.

В «ЗАЗе» на переднем сидении в качестве пассажира ехал 56-летний мужчина. Он не был пристегнут ремнём безопасности, от полученных травм скончался. 60-летний водитель с множественными переломами доставлен в александровскую больницу.