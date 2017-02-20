За блинами туристы приедут во Владимир

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные города для поездок на Масленицу. Рейтинг составлен по данным броней отелей, сделанных из Москвы, для проживания с 20 по 26 февраля 2017 года.

Владимир входит в топ-3 городов по популярности поездок на масленичную неделю. Места в рейтинге распределились следующим образом: Ярославль, Кострома, Владимир, Великий Новгород, Калуга, Тверь, Тула, Рязань, Липецк и Иваново.

По данным сервиса RoomGuru.ru, дешевле всего проживание обойдется в Калуге – в среднем 2,3 тысячи рублей в сутки, а дороже всего – в Костроме (3,1 тысяча рублей). Во Владимире проживание обойдется в среднем в 2,6 тысяч рублей в сутки.

Фото: http://budget.vladimir-city.ru/news/main/879991/