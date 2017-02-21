В Коврове под «девяткой» провалился асфальт

На улице Еловой легковушка половиной кузова «ушла» в трещину на проезжей части. Это случилось около восьми утра.

Пока подробности случившегося только выясняются, и мы будем следить за поступлением информации.

Предварительная же версия такова. На улице Еловой в течение недели второй раз прорывает трубы. Вода хлещет на асфальт. Видимо, грунт основательно размыло, и под проезжей частью образовалась каверна. Под давлением автомобиля асфальт, не выдержав, рухнул вниз.

Пострадавших в ДТП нет. Подробности по мере их поступления мы сообщим.

Фото из группы “ВК” “Подслушано Автомобилистов”