Лесные вредители осадили здравницу под Ковровом

Лесная зона, которая с давних пор являлась гордостью и своего рода визитной карточкой санатория имени Абельмана, стала источником серьезных проблем для руководства здравницы. Когда зеленые великаны – вековые сосны, ели, березы и липы – растут рядом с лечебными корпусами, многими, особенно приезжими из столичного региона, это воспринимается почти как экзотика. Говорят, что сам воздух в санатории, густо настоянный на смолистой хвое, лечит не хуже аптекарских снадобий. И вот теперь эта идиллия может нарушиться.

Казавшиеся вечными столетние зеленые великаны оказались атакованными разными вредителями, в том числе особо опасными жуками-короедами. Во многом это произошло из-за того, что массовая обработка лесных угодий от насекомых-вредителей, в том числе с применением авиации, которая практиковалась в СССР, начиная с 1990-х перестала проводиться, во всяком случае, в прежнем масштабе.

В итоге за прошедшие два с лишним десятилетия лес рядом с санаторием оказался заражен, и постепенно жуки стали перебираться и на деревья за оградой здравницы – сторожа и заборы для них не преграда.

– Когда мы осознали размер угрозы для наших зеленых насаждений, то стали принимать меры, – пояснил директор санатория имени Абельмана Михаил Волосов. – Однако организации лесной отрасли почти никакой практической помощи не оказали. Своими силами мы расчистили участок наиболее проблемного леса, вплотную подступавшего к нашей территории. В пределах нашего ЛПУ самостоятельно выявили несколько зараженных деревьев и ликвидировали их. Иначе существовала опасность поражения других деревьев, кроме того, источенные жуками стволы представляют угрозу для людей, так как могут быть повалены, например, порывами ветра.

Тем не менее, территория санатория настолько обширна, а число произрастающих здесь деревьев настолько велико, что только усилиями сотрудников учреждения с нашествием лесных вредителей не справиться. Без поддержки госструктур лесной отрасли, без организации надзора и проведения специальных мероприятий не обойтись. Иначе лесное великолепие, которое радовало и лечило несколько поколений людей, может исчезнуть навсегда!

Проходя по дорожкам и аллеям бывшей Кирсанихи под сенью величаво дремлющих под снежным покровом высоченных елей и сосен трудно представить, что совсем рядом скрывается невидимый, но очень опасный враг… Руководство санатория имени Абельмана надеется, что власть поможет сохранить лесопарк и победить коварных древоточцев.

Справка: Специализированное лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий имени Абельмана» находится в Ковровском районе близ реки Клязьмы в живописном лесном уголке в 20 км от центра Коврова. Нынешний санаторий и поселок при нем ведут свою историю с сельца Кирсаниха бывшего Суздальского уезда, существовавшего еще с XVII столетия. «Старые русские» умели выбирать самые красивые места для своих «дворянских гнезд». Не стала исключением и Кирсаниха, где жили родственники историка Карамзина Шипиловы, в том числе крестный отец известного владимирского археолога и краеведа Константина Тихонравова. Поэтому возникшая на базе прежней барской усадьбы здравница (там уцелел усадебный дом XIX века последних владельцев имения) помимо своих чисто лечебных функций привлекает еще и уникальной природой. Площадь санатория – 15 гектаров, причем большая часть этой территории покрыта лесом.