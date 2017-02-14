Во Владимире велосипедистов пустят по кругу

Из бюджета Владимира планируется выделить 2,9 млн рублей на устройство велосипедных дорожек в городе. Предполагается, что веломаршрут проляжет по Лыбедской магистрали от Октябрьского проспекта до площади Фрунзе и обратно. Для этого вдоль магистрали, по двум её сторонам, будут сооружены велодорожки. В обшей сложности длина трассы составит 6 километров.

По словам главного городского архитектора Андрея Быкова, суммы в 2,9 млн рублей хватит на проект и софинансирование будущего строительства. Оставшиеся необходимые средства добавит областная казна.

Напомним, что до последнего времени во Владимире действовал другой кольцевой маршрут для велосипедистов – по улице Горького, проспекту Строителей и Мира. Впрочем, полноценным маршрутом его назвать трудно – специально выделенных дорожек для двухколёсных там нет, и велосипедистам приходится лавировать в потоке пешеходов, что, конечно, мало кому нравится.

Более или менее спокойно велосипедистам можно прокатиться по дорожке вдоль Судогодского шоссе – от Коммунара до Загородного парка и наоборот. Но туда ещё добраться надо.

Кстати, планы мэрии связаны с заботой не только о велосипедистах, но и об автомобилистах. Чтобы сделать съезд с Лыбедской магистрали в сторону центра безопасным, решено проложить отдельный правый поворот. Без светофоров и разделений по полосам. Вклад городской казны в это составит 1,6 млн рублей, оставшиеся деньги, как предполагается, придут из областного бюджета.

Фото: http://www.velostrana.ru/inc/i/iloader/resize/x_800_533_75.jpg