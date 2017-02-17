На деньги жильцов директор управляющей компании обучился медицине

Следствие полагает, что руководитель УК присвоил более 500 тысяч рублей, потратив их на погашение автокредита жены и собственное обучение

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В  суд направлено  уголовное дело в отношении  генерального директора владимирской управляющей компании ООО «Комфорт плюс» Виталия Ерёменко.

Он обвиняется в присвоении или растрате, совершенной  лицом с использованием служебного положения, – сообщает региональная прокуратура.

Как считают правоохранительные органы, деньги Ерёменко использовал для оплаты  автокредита супруги  и своего  обучения во Владимирском базовом медицинском колледже.

Управляющая компания в виду этих действий понесла ущерб на сумму 508 тысяч рублей. Вину в содеянном  обвиняемый признал.

В настоящее время в рамках уголовного дела заявлены гражданские иски. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.

Фото: http://nokstv.ru/media/k2/items/cache/ 15668ca487c39a9766409301eec98072_Generic.jpg

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