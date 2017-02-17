На деньги жильцов директор управляющей компании обучился медицине

В суд направлено уголовное дело в отношении генерального директора владимирской управляющей компании ООО «Комфорт плюс» Виталия Ерёменко.

Он обвиняется в присвоении или растрате, совершенной лицом с использованием служебного положения, – сообщает региональная прокуратура.

Как считают правоохранительные органы, деньги Ерёменко использовал для оплаты автокредита супруги и своего обучения во Владимирском базовом медицинском колледже.

Управляющая компания в виду этих действий понесла ущерб на сумму 508 тысяч рублей. Вину в содеянном обвиняемый признал.

В настоящее время в рамках уголовного дела заявлены гражданские иски. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.

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