Роддом №2 пополнился новым оборудованием

На этой неделе отремонтированное родильное отделение роддома №2 начало принимать первых пациенток.

В облзраве отмечают: проделана большая работа. Напольное покрытие родильного отделения отделано керамогранитом, стены облицованы кафелем, заменена сантехника и электропроводка, поставлено современное медицинское оборудование.

– Наш медицинский арсенал пополнился аппаратом селл-сейвер. Эта система для непрерывной аутотрансфузии крови при обильных кровопотерях, – поясняет главный врач роддома Ирина Кирюхина. – Кровь пациентки очищается, а затем снова поступает в организм пациента. У нас также появился тромбоэластограф – аппарат, который позволяет контролировать баланс свертывающей системы крови и на основе полученных данных выбирать оптимальную тактику ведения пациента.

Наружные ремонтные работы также близки к завершению – отремонтированы кровля и фасад, благоустроена прилегающая территория, установлены новая система вентиляции, а также система видеонаблюдения в предродовых палатах, родовых залах и палатах интенсивной терапии.

По словам руководителя родильного дома, система видеонаблюдения повысит уровень безопасности женщин во время ночных дежурств. Снаружи здания и внутри установлено 20 камер. Устройства работают в фоновом режиме и установлены таким образом, что лицо пациентки в кадр не попадает. О режиме видеофиксации предупреждают объявления.

– Изображение с камер поступает на мой компьютер, где нет выхода в Интернет, поэтому вероятность утечки информации исключена, – говорит Ирина Михайловна. – Видеоинформация хранится в течение двух недель, а вход в систему защищен электронным ключом.

По данным на 31 декабря прошлого года, за все время своего существования родильный дом принял более 138 834 родов, 138 800 детей появились на свет живыми. Ежегодно учреждение принимает четвертую часть всех родов области. За 60 лет уровень перинатальной смертности в роддоме снизился в 6,5 раза, а число преждевременных родов уменьшилось в три раза.

Фото сайта dz.avo.ru