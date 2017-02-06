Строительство церкви отвергли из-за отсутствия бани

Неожиданно бурными выдались публичные слушания, посвященные выделению земельного участка под строительство старообрядческого храма в городе Вязники. Сегодня там при населении более 37 тысяч человек имеется 5 православных церквей, и нет ни одного старообрядческого храма, хотя приверженцы старой веры среди вязниковцев имеются в немалом числе. В Вязниковском районе даже имеется населенный пункт с исключительно старообрядческим населением – это село Рытово, где староверы располагают церковью. А вот в райцентре своей святыней они до сих пор не обзавелись.

Инициативная группа из числа исповедующих дониконианский вариант православия обратилась в районную администрацию с просьбой выделить место под строительство церкви на микрорайоне «Текмаш». Речь идет о земельном участке на улице Металлистов. Градостроительный план подобное строительство допускает. И, тем не менее, нашла коса на камень…

Казалось бы, противостояние между православными и староверами давно канули в прошлое. Но, тем не менее, реакция некоторых вязниковцев на просьбу земляков иной религиозной ориентации оказалась резко негативной. Вспомнили даже, что на «Текмаше» нет бани и поликлиники, не хватает пункта приема платежей ЖКХ (как это относится к делу, непонятно – старообрядцы в казну не лезут, хотят возводить храм на свои).

В ответ староверы, в том числе председатель их вязниковской общины Галины Подерягиной и старообрядческий иерей из села Рытово отец Владимир напоминали, что в Вязниках исторически старообрядцы составляли значительную часть местного населения. Например, в XVIII веке старой веры придерживались ведущие вязниковские купеческие роды – Горшковы, Захаровские, Климовы, Кондаковы, Коряковцевы, Котельниковы, Малешины, Молодиковы, Наместовские, Слугины, Рукавшиниковы, Халевины, Хилковы. Проповедуя аскетизм, старообрядцы-купцы считали, что соблюдение религиозных норм своего согласия служит залогом богатства. Всего же число староверов в старых Вязниках доходило до полутора тысяч человек.

Тем не менее, большинство участников публичных слушаний высказались против строительства старообрядческого храма. Правда, как отметили в райадминистрации, в этих слушаниях приняли участие менее полусотни человек, поэтому для принятия окончательного решения, скорее всего, проблему придется обсудить еще раз.

Кстати, в соседнем Коврове, где до недавнего времени также имелось 6 православных храмов и ни одного старообрядческого, староверам без особых дискуссий мэрия разрешила устроить церковь на улице Гагарина в бывшей больничной часовне. Сейчас этот храм уже действует, и никаких эксцессов по данному поводу не возникает.

Фото: http://prokazan.ru/userfiles/picoriginal/img-20151015141512-880.jpg