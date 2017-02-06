Строительство церкви отвергли из-за отсутствия бани

Неожиданно бурными выдались публичные слушания, посвященные выделению земельного участка под строительство старообрядческого храма в городе Вязники. Сегодня там при населении более 37 тысяч человек имеется 5 православных церквей, и нет ни одного старообрядческого храма, хотя приверженцы старой веры среди вязниковцев имеются в немалом числе. В Вязниковском районе даже имеется населенный пункт с исключительно старообрядческим населением – это село Рытово, где староверы располагают церковью. А вот в райцентре своей святыней они до сих пор не обзавелись.
Инициативная группа из числа исповедующих дониконианский вариант православия обратилась в районную администрацию с просьбой выделить место под строительство церкви на микрорайоне «Текмаш». Речь идет о земельном участке на улице Металлистов. Градостроительный план подобное строительство допускает. И, тем не менее, нашла коса на камень…
Казалось бы, противостояние между православными и староверами давно канули в прошлое. Но, тем не менее, реакция некоторых вязниковцев на просьбу земляков иной религиозной ориентации оказалась резко негативной. Вспомнили даже, что на «Текмаше» нет бани и поликлиники, не хватает пункта приема платежей ЖКХ (как это относится к делу, непонятно – старообрядцы в казну не лезут, хотят возводить храм на свои).
В ответ староверы, в том числе председатель их вязниковской общины Галины Подерягиной и старообрядческий иерей из села Рытово отец Владимир напоминали, что в Вязниках исторически старообрядцы составляли значительную часть местного населения. Например, в XVIII веке старой веры придерживались ведущие вязниковские купеческие роды – Горшковы, Захаровские, Климовы, Кондаковы, Коряковцевы, Котельниковы, Малешины, Молодиковы, Наместовские, Слугины, Рукавшиниковы, Халевины, Хилковы. Проповедуя аскетизм, старообрядцы-купцы считали, что соблюдение религиозных норм своего согласия служит залогом богатства. Всего же число староверов в старых Вязниках доходило до полутора тысяч человек.
Тем не менее, большинство участников публичных слушаний высказались против строительства старообрядческого храма. Правда, как отметили в райадминистрации, в этих слушаниях приняли участие менее полусотни человек, поэтому для принятия окончательного решения, скорее всего, проблему придется обсудить еще раз.
Кстати, в соседнем Коврове, где до недавнего времени также имелось 6 православных храмов и ни одного старообрядческого, староверам без особых дискуссий мэрия разрешила устроить церковь на улице Гагарина в бывшей больничной часовне. Сейчас этот храм уже действует, и никаких эксцессов по данному поводу не возникает.
Фото: http://prokazan.ru/userfiles/picoriginal/img-20151015141512-880.jpg
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Виталий Ниднев
Никониане гнали и убивали нас всегда, на протяжении всех 300-т с лишним лет. Посмотрите правде в глаза: ваши предки рвали нам ноздри, резали языки дабы мы не молились, отрубали руки для того, чтобы мы не могли совершить крестное знамение, нас поднимали на дыбах трижды (!) каждый раз доводя до полусмерти пытаясь получить “раскаяние”, у нас отбирали детей если их не крестили в “господствующей” церкви, у нас отняли все храмы, ваши “славные” и конечно-же “православные” предки жгли наши книги (по которым молились ВСЕ дониконовские святые, которым вы почему-то тоже молитесь. Почему? Будьте последовательны, не молитесь – они же тоже старообрядцы), вы закрашивали двоеперстие на всех фресках в церквах и храмах и на иконах, вы делали всё, чтобы вытравить старообрядчество. При всем этом, евреи имели свои синагоги, католики костелы, буддисты, мусульмане, и другие свои молельни – НИКОГО не преследовали ваши “православные” предки так, как гнали и убивали нас. Воистину крест – бесам язва. Почитайте серьезных ученых (никониан кстати, честных никониан) как могли ваши славные-православные предки, убивать и сжигать, а потом принимать проповедовать?! Они убили, замучили, сожгли, насадили на кол, и тд, около 5 (ПЯТИ) МИЛЛИОНОВ человек! И никто не обращал и не обращает на это внимание, да что там, – миллион туда – миллион сюда… Это же не люди, так.. дремучие староверы. Во обвешали нас слухами, баснями, откровенной ложью и неприкрытыми подлогами. Причем в этом были замешаны и принимали участие ваши “православные иерархи”, “святители” и прочий чин. Вы гордо именуетесь “православными”.. а мы кто? Какой абсурд, сжигать книги Сергия Радонежского как раскольнические и тут же ему молиться! И такого абсурда полно. Вы гоните то, чем была славна и богата Православная Русь, не знавшая ни табака, ни разврата, ни немчинских платьев ни прочей евро…пезации.
То, что случилось в Вязниках хорошо показывает и вашу “любовь божию” и вашу гордыню непомерную. Мира и здоровия вам и Бог вам судья.