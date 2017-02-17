Владимирское УФАС информирует

Владимирское УФАС России привлекло к административной ответственности МУП округа Муром «Горэлектросеть»

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16 февраля 2017 года заместителем руководителя Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении юридического лица – МУП округа Муром «Горэлектросеть» к административной ответственности за совершение  правонарушения по части 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначено административное наказание в виде наложения штрафа в размере  100 000 рублей.

Основанием к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение заявителя – физического лица на незаконные действия сетевой организации.  Нарушения выразились в том, что МУП округа Муром «Горэлектросеть», являясь сетевой организаций, отказало гражданину- заявителю в заключении договора технологического присоединения гаража, чем нарушило запрет, установленный Правилами технологического присоединения.

 

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