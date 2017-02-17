Владимирская «мать Тереза» нуждается в помощи

Роза Киямова уже 25 лет руководит фондом «Сотвори добро». Женщина старается помогать всем – детским домам, коррекционным школам, воинским частям, онкобольным и просто всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Её судьба сама по себе – отдельная история. Трудное детство в сиротском доме, потеря брата, долгий путь испытаний. Об этом можно узнать здесь. Выручала работа, доброе отношение к другим, ответная благодарность людей…

Роза Киямова стала личностью легендарной. Однако судьба распорядилась так, что в дом владимирской «матери Терезы», как её называют, пришла беда. Роза Хамзаевна сама тяжело заболела.

Денег она никогда не копила. Даже мизерную пенсию, и ту, в основном, пускала на благотворительность. Вот и январскую – отдала, оставив лишь на «коммуналку» и скудное пропитание. И когда подтвердился диагноз, материально к этому была совсем не готова.

Говорить о том, что с ней случилось, наверное, не стоит. Скажем только, что ей предстоит операция, потом – восстановление.

– Сейчас договариваемся, чтобы операцию провели бесплатно, но вот потом деньги понадобятся и на лекарства, и на средства ухода, и просто на элементарное питание, – пояснила близкая подруга Розы Хамзаевны Анна Паевская.

Операция будет проведена 12 марта, – сообщают в группе «Доброштаб» социальной сети Вконтакте. Но, как известно, операция – это только половина дела. Немало сил и средств понадобится на послеоперационное восстановление. В этом помочь могут все желающие, как говорится, «с миру – по нитке».

Как отмечают организаторы фонда, речи о конкретной общей сумме не идёт. Сейчас важны будут любые деньги.

Реквизиты Владимирского БВ «Сотвори добро»

ИНН: 3302015249 КПП: 332801001

БИК: 041708602

р/с: 40703810410020100032

к/с: 30101810000000000602

Отделение № 8611 Сбербанка России

В тексте платежного поручения указать: Благотворительная помощь для Киямовой Р.Х.

Фото: https://takiedela.ru/2016/06/prosto-rozochka/