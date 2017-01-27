Во Владимире «Золотую молодёжь» определяют по таланту

Эрудит и златоуст

Егор Тананаев учится в 10 «Б» классе гимназии №35 г. Владимира. В прошлом году он стал первым на фестивале ораторского искусства «Владимирский златоуст». Зрители и жюри получили удовольствие от выступления остроумного парня. Но в беседе со мной Егор первоначально – сама серьезность.

– Гимназию выбирали мои родители, – рассказывает он. – Мне нравится тут учиться, хотя я – не отличник, не хорошист, есть и тройки. Но уровень образования в гимназии – очень достойный.

Среди его любимых предметов – история, алгебра, обществознание. Но, как рассказали его учителя, особая страсть Егора – книги. Он читает много, причем, выбор – далеко за рамками школьной программы. Документальная публицистика, поэзия (Бродский, Пастернак, Маяковский, Рождественский), авторы зарубежной литературы (Уальд, Кизи). Примечательно, что соискиваясь на роль первого «златоуста», он выбрал характерных «Скифов» А. Блока. Уверен, что именно это произведение очень созвучно с темами сегодняшнего дня, хоть и написано ровно 100 лет назад.

– Когда он рассказывает, какие произведения прочёл, то это – не бравада, – говорит Елена Ларионова, руководитель театральной студии «Янус» при гимназии, в которой Егор занимается с 7 класса. – Он много стихотворений знает наизусть по академическим изданиям. Постоянно читает, и, как следствие, – разносторонняя эрудированность.

Егор признаётся, что чтение отбирает большую часть времени. А помимо этого хочется успеть поиграть на гитаре (научился сам), потратить время на поиски собственного поэтического почерка. Он пишет любопытные тексты песен, явно симпатизируя Егору Летову (лидер группы «ГО»). За рамками уроков – и занятия в театральной студии. Ежегодно гимназисты ставят спектакли. Егору достаются характерные роли. Но сам он к своим творческим успехам относится сдержанно. У него хватает самоиронии, чтобы сформулировать достаточно зрелые выводы:

– Я бы не стал связывать наши театральные постановки с искусством. Мы – школьники, какое это искусство? Выступление перед аудиторией больше помогает не в школьной жизни. Это возможность общения с людьми без всякой скованности, без страха. Так намного легче наладить контакт, понять, что они говорят, что ждут. Это тяжело, надо быть открытым, уметь выражать эмоции. Я не думаю, что стоит связать свою жизнь с театром. Актёрству надо полностью отдаваться, это вся жизнь. А у меня на неё другие, масштабные, планы, – говорит он. И этой уверенности невольно завидуешь.

Настя у мамы сильна в математике

С Анастасией Плотниковой, ученицей 9 «А» класса 36-й владимирской школы, мы разговариваем в свободном классе. Отвлекаюсь на Эйнштейна, который показывает мне язык. Его крупный портрет на Настиной футболке. И это логично: передо мной многократная победительница городских, областных олимпиад по математике, физике, биологии.

– И зачем красивым девушкам быть умными? – спрашиваю ее.

– Потому что красивым девушкам это интересно, – говорит она.

Она увлеклась математикой года в четыре. Пошла по «маминой» стезе и под ее руководством. Учитель математики – Екатерина Владимировна много занималась с дочерью. И до сих пор мама с дочерью прорешивают на пару олимпиадные задачи, а потом сверяют ответы.

«В 3,5 года я читала и считала, причем в 4 года – уже до 1000, – вспоминает Анастасия. – Куклы меня не интересовали, я всегда просила покупать конструкторы, и дома было много «Лего». Кроме того, мама и папа покупали микроскопы, оборудование для опытов. Мои позновательные интересы всегда поддерживали. Поэтому когда я стала приносить домой всякую «живность» (богомолы, ящерицы, саранча, гусеницы), то они тоже терпели. Только змей не разрешали таскать.

Нынешняя школа стала третьей для Анастасии, и, по ее мнению, самой комфортной: повезло и с одноклассниками, и с учителями. Она с большой благодарностью говорит об учителях, которые помогают способной ученице расти и стать успешной в общероссийском олимпиадном движении. Это – Юрий Иванович Малофеев, учитель физики, Наталья Анатольевна Трохинская, учительница математики, Наталья Владимировна Дыганова, учитель биологии. Они не жалеют личного времени для подготовки к олимпиадам. И Настя их не разочаровывает. С 8 класса она участвует в различных сменах, которые организует для одаренных ребят со всей России президентский образовательный центр «Сириус». В феврале она снова летит туда.

– Здесь собирается «золотая молодежь» в хорошем смысле: умные дети со всей страны. Туда не попасть за деньги, исключительно за достижения, – говорит она.

– А девочек много в «Сириусе»?

– Нет, очень мало, особенно, если это – физика.

– Сколько же у тебя в сутках часов, Настя? – изумляюсь я, узнав, что она еще и стихи пишет, и на пианино выучилась сама играть.

– Меньше чем хотелось бы! На самом деле я бы и музыкой занялась, и рисованием, ведь 4,5 года ходила в художественную школу. Еще и дзюдо параллельно пыталась заниматься. Бросила – время не хватало. Надо расставлять приоритеты, а сейчас это – точные науки.

В этом году она планирует поступать в интернат при МГУ. А потом…

– Сколково или Кембридж? – ставлю ее перед выбором.

– За границей очень дорого учиться, и мало шансов найти и попасть в какие-то бесплатные образовательные программы. Что касается работы, то и в России сегодня появляется много программ поддержки молодых ученых. И это радует. Сегодня я точно знаю, что стремлюсь заниматься научной деятельностью. Пока только не могу сказать, в какой больше предмет я уйду – математика или физика.

…А эстафету Анастасии в олимпиадном движении города и региона готова подхватить ее 11-летняя младшая сестра Наташа, уже выигравшая областную олимпиаду по математике. У Плотниковых все ходы просчитаны.

Дорога в облаках

Над головой восьмиклассника Комила Дайдиева – ряды в штопор устремленных самолетиков. Он пятый год занимается в авиамодельном кружке Дворца творчества юных в областном центре. И пока я разглядываю здешний авиапарк, он рассказывает о своей дороге в небо.

Сюда его привела мама, просто посмотреть-попробовать. Первая, самая простенькая модель из картона давалась с трудом. Руки, как нарочно, норовили согнуть и вырезать мимо намеченных шаблонов.

– Я здорово расстроился – плохо получалось. Хорошо меня мальчики, которые ходили уже не первый год, подбадривать стали. А потом, когда мы пошли запускать свои модели, то я, сам не понимаю как, с регулировкой, если честно на авось, сразу стал третьим. Моя модель пролетела дальше многих. Это было для меня большой победой. Ну и потом я понял, что надо ум прикладывать, расчеты делать, а не на удачу только рассчитывать, – вспоминал он.

За время занятий в ДТЮ Комил сделал уже два десятка моделей. Мастерит и дома, и здесь – 5 дней в неделю по 4 часа. Вырезает, пилит, сверлит, клеит, точит. Материал самый разный – бумага, пленка, металл, базальт. Сергей Сидорович Рахманкин, педагог дополнительного образования, под руководством которого распрямляются крылья у Комила и его ровесников, вспоминает более благополучные времена, когда расходные материалы для моделей и поездки на соревнования оплачивались бюджетом. Сейчас все закупки и разъезды – за счет родителей. Но и от учеников зависит очень многое.

– Чтобы построить модель для выступления на всероссийских и международных соревнованиях, надо очень много приложить сил, не говоря уже о финансовой стороне, – поясняет наставник. – Поэтому Комил, как и все, осваивает работу на плотницком, фрезеровочном, сверлильном, токарном станках. А если это радиомодель, то еще и знание в этой области. Это большой труд.

В прошлом году Комил успешно выступил на этапе Кубке мира, который проводился под Суздалем (в классе свободнолетающих моделей). Он стал четвертым. Показательно, что рядом с владимирским школьником в основном поднимали в небо модели ребята из российских «миллионников»: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и др.

Сергей Сидорович считает этот результат достойным, и ставит задачу для Комила на нынешний год – попасть кандидатом в юношескую сборную страны (в этом же классе летательный аппаратов). В разные годы он подготовил 6 членов национальной сборной и на Комила возлагает большие надежды. Ученик мастеру верит, надеясь не только на волю метеорологов, но и свой личный опыт. Комил готовит к предстоящим стартам новую модель. Она будет летать лучше старой, – убежден он, переживший к 15-ти годам не только высокие взлеты, но и сокрушительные падения своих самолетов. Количество обязательно перейдет в качество, это его случай.

Сцена научит

У десятилетнего гимназиста Саши Рябова один выходной в неделю. Он занимается в танцевально-спортивном клубе «СТЕП». В танцы его шесть лет назад отдала мама, выбирая самый нетравматичный вид спорта.

– Поначалу я думал, что танцы – это ближе к девочкам, а потом понял, что это тоже и мужской вид спорта, потому что не может слабый человек взять и пробежать в танце с девушкой на руках, – говорит мне Саша.

Я верю. Этот мальчик знает, о чем говорит: в его личной коллекции – уже десятки медалей, среди которых в основном – «золотые». Он победитель областного чемпионата, столичного кубка Олимпа, фестиваля «Театральная феерия». В прошлом году вместе с партнершей достойно представил родной клуб и область на Открытом международном турнире «Виват, Россия!». Это – крупнейшее в нашей стране летнее соревнование по танцевальному спорту. По европейской программе они вошли в «десятку», по латиноамерикаской – в «двадцатку» лучших в своей категории. Руководитель студии – мэтр танца Владимир Трубин этим результатом доволен. Но он и закономерен: каждый день по 2-3 часа ребята выкладываются на тренировке. Да и весь рабочий день чемпиона занят плотно: школа, уроки, английский, танцы. Кроме того, он находит время еще на массу интересных занятий – осваивает компьютер, учиться играть на гитаре и отлично держится на горных лыжах – катается только по красным трассам. И в единственное воскресенье он тоже относительно свободен. «Обычно по выходным я езжу по турнирам, – говорит Саша. – Потом смотрю видеозаписи своих выступлений. Бывает, что вижу свои ошибки – стопу не довернул, коленку согнул, где не надо. Если станцевал хорошо, то показываю тренеру. Он хвалит, это очень приятно».

В той же гимназии №3 во Владимире учится и еще одна артистически одаренная ученица – Софья Лобанова из 11 «А». К 17-ти годам и в ее портфолио тесно от количества завоеванных дипломов как джазово-эстрадной исполнительницы. Училась во второй школе искусств, у замечательного педагога Татьяны Владимировны Севастьяновой.

– После первого прослушивания я расплакалась, была уверена, что все сделала не так, что зря пришла, и вообще ничего не смогла показать, – вспоминает она. – Были сильнее ребята – и голос, и слух, а я ничем особо не отличалась. И поначалу не очень-то хотела идти в «музыкалку», но спустя полгода бежала на любимые занятия с радостью. И закончила ее с отличием. Сейчас чтобы быть в голосе тоже занимаюсь, хожу к педагогу Ирине Владимировне Трифоновой. До сих пор пою и обожаю это делать. Здорово, что мама тогда, слушая мои ляляканья, отдала меня учиться профессионально. Я ей очень благодарна за такой выбор!

В этом году Софья стала лауреатом городского конкурса «Рождественская звезда», готовилась к нему со школьным учителем музыки. А вот план предстоящего поступления в вуз с театральным уклоном она обдумывает самостоятельно. Ее мечта – петь в мюзиклах. Но если ей не сбыться, то у Софьи есть подстраховочные площадки.

– Мне интересно все, что связано с обществом, буду пытаться, поступать на пиар, интересно попробовать себя в журналистике. Я не боюсь пробовать. Мне страхи помогла преодолеть музыка. Я ведь 11 лет на сцене. Да, каждый раз страшно, где бы ни выступала, – хоть в школе, хоть на большой сцене. А вдруг не воспримут, а вдруг не поймут, а вдруг что-то с голосом, – и каждый раз столько этих «вдруг». У меня в 2013 году была промашка: я упала на сцене, но не прервала выступление, допела. Я расплакалась только за кулисами. Меня успокаивали – это тоже опыт. А вообще мне, конечно, очень нравится выступать, зал держать. Это приходит с опытом, когда начинаешь работать со зрителем. Смотришь, заводишь их и от этого улыбка еще шире, во все 32 зуба. Раньше я находила в зале маму и пела ей, сейчас с каждой частью зала стараюсь работать, вроде получается, и людям нравится, – говорит Софья, которая сравнивает свою историю успеха с классическим сюжетом про гадкого утенка, из которого обязательно получится прекрасный лебедь. Только и в ее случае, как и во всех аналогичных, одних усилий природы было недостаточно. Мастера-педагоги и дети-труженики написали свою историю успеха, которую можно и нужно повторить.

Фото №1 – https://shkolazhizni.ru/img/content/i118/118284_or.jpg