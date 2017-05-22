Во Владимире продлят «золотую» дорогу на Полянку

За «пекинкой» на улице с благозвучным названием Полянка строительство шикарных коттеджей и скромных частных домов ведется уже много лет. С десяток домов там возвели многодетные семьи. Эта стройка входит в число объектов, к которым подводят коммуникации по городской программе «Развитие малоэтажного жилищного строительства». Строительство дорог – одно из обязательств, которое взяли на себя местные власти.

– У нас есть все проекты строительства дорог к домам на улице Полянка. Но на их реализацию нужно 150 миллионов рублей. В этом году город выделит 7,7 млн рублей, планируется построить 350 метров дороги, в том числе с тротуарами, освещением и ливневой канализацией, – сообщил «Призыву» зам. главы администрации города Сергей Сысуев.

Качество и сроки исполнения взятых муниципалитетом обязательств, откровенного говоря, оставляют желать лучшего. Два года назад «Призыв» уже писал о том, как развалилась новая дорога, стоившая бюджету 10 миллионов рублей: 340 метров проезжей части строили поздней осенью, объект сдавали в декабре. До сих пор жители пишут жалобы в мэрию о разрушении тротуара и перил путепровода, а также о «проседании» проезжей части.

Кстати, еще не факт, что и эти 350 метров сделают в нынешнем году. Как пояснил Сергей Сысуев, администрация области на условиях софинансирования должна выделить на Полянку 32 млн рублей, а пока поступила только половина суммы.

Но в перспективе мэрия планирует наращивать темпы строительства дороги в этом направлении. С 2018 по 2020 годы там будет проложено свыше 3,5 километров асфальтового полотна.