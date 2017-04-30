Владимирская певица получила «Золотую маску»

Количество претендентов на премию в этом году было рекордным – 290 номинантов. В рамках фестиваля были показаны 74 спектакля из 25 городов России. Надежда Павлова, ставшая победительницей в номинации «Опера: Женская роль», оказалась единственной представительницей региона-33 на главном театральном фестивале страны — причем достаточно опосредованно. Выросшая во Владимире девушка играет сегодня в Театре оперы и балета г.Пермь.

Надежда Павлова родилась во Владимире и закончила музыкальную школу имени Сергея Танеева в 1997 году. Потом были учеба в Ивановском музыкальном училище, Петрозаводская консерватория, работа в музыкальном театре Карелии и, наконец, приглашение солисткой в Пермскую оперу, где Надежда исполняет сейчас 14 партий.

Кстати, в прошлом году Павлова уже была номинирована на «Золотую маску» за партию Донны Анны в «Дон Жуане» Моцарта — но не получила ее.

Уже после «Дон Жуана» о ней заговорили, как о выдающейся солистке. «её яркое, трепетное, сияющее сопрано со сказочной лёгкостью берёт верхние ноты на пиано – порою казалось, она могла бы спеть их на октаву выше – её восхитительная музыкальность, эмоциональность и самоотдача стали важнейшим залогом успеха спектакля», – восхищались критики.

После «Травиаты» Надежда стала бесспорной, несомненной звездой, но относится к этому с юмором.

– После «Травиаты» я уехала во Владимир, на дачу. А там много работы. И картина была почти каждый день одна: я делаю лилейники или занимаюсь прополкой, моя мама выбегает из дома и радостно кричит: «Еще одна статья вышла»! А я с лопатой в руках, – рассказала она в интервью «Новой газете».

Недавно у Надежды Павловой состоялся первый сольный концерт в Москве, где она исполнила арии Лючии, Виолетты, Анны, Марфы, Людмилы… Теперь ее зовут на лучшие оперные сцены мира. Сможем ли мы услышать голос Надежды во Владимире — неизвестно. Но, возможно, «Травиату» с ее участием (в постановке Теодора Курентзиса и Роберта Уилсона) покажут в кинотеатре в рамках проекта “ТheatreHD”.