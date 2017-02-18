Душегуб, зарезавший беременную женщину, приговорён к 18 годам колонии

Областной суд приговорил жителя города Ногинска Московской области Виктора Смирнова к лишению свободы на 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила прокуратура области.

Он признан виновным в убийстве по найму. Кроме того, ему вменялись в вину бандитизм, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, умышленное повреждение чужого имущества, нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, без исследования доказательств по делу, в связи с заключенным подсудимым на следствии досудебным соглашением о сотрудничестве.

Следствием и судом установлено, что в 2011 году Смирнов вошел в состав банды, организованной ранее судимым за особо тяжкие преступления Анатолием Мазуром.

По версии следствия, Мазур согласился совершить убийство по найму, получив «заказ» от Галины Бобровой, находившейся в состоянии раздражения и злости на супруга, с которым был начат бракоразводный процесс.

Она предоставила Мазуру необходимые сведения «о жертве», пообещав за убийство мужа вознаграждение в размере одного миллиона рублей, после предполагаемого вступления в права наследство на квартиру во Владимире и ее продажи.

По сведениям Следственного управления СК РФ по Владимирской области, действуя по указанию лидера ОПГ, совместно с другим членом преступной вооруженной группы, Смирнов за обещанную долю вознаграждения в ночь с 10 на 11 июня 2015 года прибыл в город Владимир для изучения обстановки и последующего исполнения особо тяжкого преступления, а затем вернулся в Ногинск.

Утром следующего дня на автомобиле с соучастниками, вооруженными пистолетом, предназначенным для стрельбы патронами калибра 9 мм с приспособлением для бесшумной стрельбы и ножом, он вновь подъехал к дому на улице Нижняя Дуброва во Владимире.

Действуя согласованно с лидером банды, Смирнов незаконно проник в квартиру, где находились мужчина, его гражданская супруга и ее несовершеннолетний сын.

С применением ножа он совершил убийство 36-летней беременной женщины, а с 42-летним мужчиной и 16-летним мальчиком расправился лидер ОПГ путем причинения потерпевшим огнестрельных ранений.

Для создания видимости бытового убийства злоумышленники изъяли из квартиры ноутбук и телефон, которые по дороге в Ногинск выбросили в водоем.

По прибытии в Ногинск они сообщили Бобровой об убийстве ее мужа и других лиц, находившихся в квартире.

Кроме того, доказана причастность Смирнова к совершению в октябре 2011 года убийства ногинского пенсионера и в 2013 году – 33-летнего жителя Ногинска, которого лишили жизни путем удушения пакетом и причинения травмы шеи, после чего тело потерпевшего захоронили на городском кладбище в чужую могилу.

По совокупности преступлений Смирнову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Уголовные дела в отношении двух других членов банды и заказчика убийства рассматриваются в настоящее время Владимирским областным судом.

Приговор в законную силу не вступил.

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