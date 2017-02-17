В феврале государственное учреждение культуры Владимирской области «Центр классической музыки» отмечает свое 25-летие.

Сегодня, 17 февраля, в Зале классической музыки состоится праздничный концерт, посвященный этому событию. Вниманию публики будут представлены вокально-симфоническое сочинение “Stabat Mater” итальянского композитора, скрипача и органиста Джованни Перголези, а также поэма для солистов, хора и симфонического оркестра “Колокола” Сергея Рахманинова на слова Эдгара По в переводе Константина Бальмонта. Начало концерта в 18:30.

С момента своего создания Центр классической музыки размещается в самом сердце древнего Владимира. С 2004 года его концертной и репетиционной базой стала сцена Зала классической музыки.

Еженедельно здесь проходят концерты симфонической, хоровой и оперной музыки, выступления выдающихся музыкантов со всего мира.

На сегодняшний день Центр объединяет под своей крышей четыре творческих коллектива: Владимирский камерный хор, Владимирскую капеллу мальчиков, хор девочек и Владимирский Губернаторский симфонический оркестр.

Фото: http://www.vgso.ru/?menu=news&number=372