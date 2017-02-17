Региону-33 не хватает операторов котельной и поваров

В целом же ситуация на рынке труда региона-33 стабилизировалась. По данным директора департамента по труду и занятости населения Андрея Григорьева, на 1 января текущего года на учёте в центрах занятости населения региона зарегистрировано 8,6 тысяч безработных граждан, что на 19 % – на 2 тысячи человек – меньше, чем годом ранее. Уровень регистрируемой безработицы на начало 2017 года составляет 1,1%.

Сообщается также, что в течение всего года в области отмечался рост спроса на рабочую силу. На 1 января этого года службы занятости располагали сведениями о 14,3 тысячах вакансий. В результате, на одну вакансию приходится 0,8% незанятых жителей. Больше всего работников требуется во Владимире, Коврове, Петушинском и Собинском районах.

«В 2016 году в центры занятости населения обратилось около 50 тысяч человек, больше 31 тысячи человек (72,8 %) было трудоустроено. В среднем по России этот показатель составлял 64,4 %», – отметил Андрей Григорьев.

Глава департамента подчеркнул, что стабилизации ситуации на рынке труда во многом поспособствовало профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование: в течение 2016 года этими услугами воспользовались более 2,4 тысяч человек – в том числе 2,1 тысячи безработных, 193 мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, и 108 пенсионеров. Обучались они по 67 профессиям, наиболее востребованным на рынке труда, среди них: оператор котельной, парикмахер, повар, токарь, швея, электромонтёр.

Фото: https://ystav.com/luchshaya-shveya-urala-zhivet-v-ekaterinburge/