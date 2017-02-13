Отставку начальника ГИБДД спровоцировал грузовик в кортеже?

Его отставка стала резонансной. Он занял пост руководителя ГИБДД в январе 2015 года в 40-летнем возрасте и звании подполковника полиции, а до того работал начальником тыла ОВД. В апреле 2015-го, утратив приставку «и.о.», Симонов стал полноправным начальником. Однако в итоге на посту продержался лишь два с небольшим года.

В октябре 2016 года после проведения международного форума «Россия – спортивная держава» получили распространение слухи о том, что якобы при проезде кортежа президента России Владимира Путина из Коврова в Доброград в череду лимузинов неожиданно вклинился грузовик, который инспектора ГИБДД почему-то вовремя не остановили. Почти сразу же после этого стали говорить о возможной скорой отставке Игоря Симонова, но тогда подобные толки были официально опровергнуты пресс-службой ковровской полиции и не подтверждены пресс-службой областного УВД.

Однако факты таковы: президент побывал в Коврове 11 октября, а уже с 13 по 14 октября 2016-го была проведена плановая проверка оперативно-служебной деятельности ОГИБДД МО МВД России «Ковровский». В ходе неё был «выявлен ряд нарушений в организации работы по выявлению и предупреждению административных правонарушений, профилактике ДТП и оказанию государственных услуг населению».

По итогам проверки «была дана принципиальная оценка управленческой деятельности и проведению индивидуально-воспитательной работы с подчиненными сотрудниками начальником ОГИБДД МО МВД «Ковровский» подполковником полиции И. А. Симоновым», который, согласно приказу УМВД России по Владимирской области, получил дисциплинарное взыскание.

Любопытно, что в июне 2015 года в интервью одной из ковровских газет Игорь Симонов сказал буквально следующее: «Я работал не только в Коврове, но и в областном управлении, где приходилось решать разные задачи, в том числе по сопровождению правительственных делегаций, включая первых лиц государства», что в контексте последующих событий звучит почти символично.

И вот теперь начальник МО МВД России «Ковровский» полковник полиции Владимир Пидсадний официально сообщил о том, что Игорь Симонов написал рапорт об уходе на пенсию. После отгула положенного ему отпуска он окончательно покинет свой пост. Кто его заменит, пока неизвестно. Известно лишь, что сейчас идет подбор соответствующей кандидатуры.