В Лесном хотят креститься, не задевая соседей

Вообще-то во Владимирской области чаще восстанавливают старые, разрушенные после революции церкви, чем строят новые. По данным портала «Храмы России» с начала века в регионе было возведено «с нуля» около 45 церквей – впрочем, в перечень вошли также больничные и университетские храмы, открывшиеся в уже существующих помещениях. Как правило, они строятся там, где верующих – достаточно. При этом процесс – достаточно долгий. Например, Воскресенская церковь в Загородном районе Владимира строилась с 2009 по 2012 годы. Храм Авраамия Болгарского в Энергетике начали возводить в 2010-м, и до сих пор не закончили.

В микрорайоне Лесной живет около 3 тысяч человек. Своего храма у них нет. Пока верующие ходят в церковь, расположенную на кладбище при соседней деревне Новая Быковка. «Он очень маленький, – рассказывает староста храма Александр Зеленуха. – Человек пятьдесят придет – и все, уже очень тесно. Иногда даже руку не поднять, чтобы перекреститься: места нет. Ни поклониться, ни к иконам подойти. Еще духота. Случается, от нехватки кислорода начинают гаснуть свечи. Но люди все равно приходят».

– За час до службы выходим из дома, – подхватывает прихожанка храма Татьяна Архипова. – Нам, пожилым людям, до церкви идти минут сорок. Когда метель, или дождем размоет дорогу – то и дольше. Но идти-то все равно надо. Хотя у нас в Лесном есть люди, которые ездят в храм в Спас-Купалище, Давыдово или даже во Владимир…

Два года назад администрация Камешковского района выделила верующим Лесного землю – 81 сотку. Там должны воздвигнуть храм во имя святого благоверного князя Андрея Боголюбского. «Раньше неподалеку была деревня, в ней – храм рождества Иоанна Предтечи. И мы хотели его возродить, – вспоминает Андрей Зеленуха. – Но в епархии решили, что такой храм в области уже есть, а церкви святого Андрея Боголюбского – нет. И владыка Евлогий благословил нас на строительство»…

На самом деле епархиальные архитекторы, затеявшие проект, решили строить в Лесном не просто церковь, а целый храмовый комплекс. Воскресная школа, иконная лавка, просфорная, мастерские, хозяйственные постройки, все – из дерева, в стиле русского деревянного зодчества. Впрочем, отец Владимир (Торгов), будущий настоятель храма, руководитель воскресной школы богородице-рождественского монастыря во Владимире объясняет: дело не только в красоте, но и в практичности. «Деревянные постройки дешевле каменных, – говорит он. – В епархии нет средств на строительство новых храмов, так что собираем всем миром. Кто-то даст 500 рублей, кто-то тысячу… Собрали 200 тысяч – поставили фундамент. Еще 200 – заказали сруб, его сейчас делают в Гусь-Хрустальном районе. Соберем еще 180 тысяч – будет крыша».

Ящики для сбора пожертвований на строительство храма стоят в окрестных церквях, а также в магазинах. Бросают туда охотно, хотя и помалу: в Лесном около 3 тысяч жителей, еще тысяча наберется по окрестным деревням, и храм нужен многим. Будущая церковь святого Андрея рассчитана на 500 человек и отец Владимир уверен: стоять пустой она не будет. «Очень многие приходят, предлагают помощь, – говорит он. – Но все больше руками. Даже владимирские казаки вызвались помогать на стройке, с охраной и т.д. Все-таки это старая русская традиция жертвования. Если нет храма – все вокруг постепенно вымирает».

Отец Владимир уверен: рано или поздно храм в Лесном будет. Но лучше, конечно, не слишком поздно… А пока надеется, что строительство храма в Лесном привлечет меценатов и собирается открывать расчетный счет для потенциальных благотворителей.